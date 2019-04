Concerto Primo Maggio a Pescara con Bandabardò e Marina Rei

Se il “gigante” è Roma e lo “sfidante” Taranto, c’è un altro concertone del Primo Maggio che cerca di ricavarsi la sua nicchia: si tratta di quello di Pescara, evento gratuito che si terrà in Piazza della Rinascita a partire dalle ore 16 della giornata della Festa dei lavoratori. Tra gli ospiti principali di quest’anno figurano la Bandabardò, Marina Rei, Paolo Benvegnù e Mirkoeilcane. Oltre a loro, durante tutto l’arco della giornata, si esibiranno diverse altre band e artisti. La conduzione della giornata, organizzata dal Comune in collaborazione con i sindacati Cgil, Cisl e Uil, sarà affidata a Vincenzo Olivieri e Luca Teseo. Questo l’elenco degli artisti annunciati:

Bandabardò

Marina Rei e Paolo Benvegnù

Mirkoeilcane

Enrica Panza

Paca & Yuri

Blackbox Crew

Ummo

Tom Beaver

24 Ore

5ime

Dario Barbarossa

Amedeo Giuliani

Gli artisti del concertone

La Bandabardò è ormai un’istituzione del rock alternativo italiano, con decine di album all’attivo e un successo entrato nell’immaginario collettivo come “Se mi rilasso collasso”. Il gruppo fiorentino sta per partire con un nuovo tour che prende il via sabato 27 aprile da Posada (NU). La Banda, dopo aver festeggiato i venticinque anni di carriera, ha da poco pubblicato il nuovo singolo “Zobi La Mouche”. Si tratta di un singolo di successo dei Les Negresses Vertes, brano edito nell’ormai lontano 1988. Marina Rei, invece, salirà sul palco insieme a Paolo Benvegnù con quella che sarà di fatto una appendice del loro recente tour insieme. Si chiama “Canzoni contro la disattenzione in box” il progetto cantautorale che ha visto il duo girare mezza Italia. I due avevano già collaborato nel 2012, scrivendo insieme il brano “I fiori infranti“, contenuto nel disco “La Conseguenza Naturale dell’Errore” della cantautrice romana. Tra gli altri, spicca sicuramente il nome di Mirkoeilcane, cantautore romano vincitore nel 2018 del Premio della Critica a Sanremo e del Premio Tenco. Per lui un periodo di riposo dopo il successo del secondo album della sua carriera, “Secondo Me”, datato febbraio 2018, poi proprio qualche giorno fa il ritorno con un nuovo video: quello di “Da Qui”, con il quale ha voluto omaggiare la sua città natale tra scorci e vedute delle sue meravigliose bellezze.

Gli eventi collaterali

A chiudere la serata il dj set di Dj Flashmob, ma a Pescara sarà festa doppia, perché dalle ore 18 al Padiglione Becci del Porto Turistico scatterà anche l’Adriatic Dance Festival, rassegna di musica elettronica giunta alla terza edizione, organizzata da Zu::Shaman Spring Edition con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo e Grandi Eventi del Comune di Pescara. La line-up vedrà alternarsi ai piatti Ale Rapini, Mattia Diodati, Pash, Daniele Ionata e Lorenzo Todisco. Diversi sono anche gli eventi nella marcia di avvicinamento al Primo Maggio: mercoledì 24 aprile a piazza Sacro Cuore si terrà il concerto del Coro della Virgola diretto dal Maestro Pasquale Veleno. Giovedì 25 aprile in piazza della Rinascita sarà recuperato il concerto dei Kom, rinviato per pioggia il giorno di Pasquetta. Infine il 30 aprile in piazza della Rinascita si terrà lo Student Festival: dalle ore 17 tante band studentesche si esibiranno fino all’una di notte.