Sono passati già 25 anni eppure sembra ieri: la Bandabardò quest’anno compie 25 anni di onorata carriera. E lo fa allora con un concerto evento ricco di ospiti, a Firenze, la città natale del gruppo, in programma il 7 dicembre nel luogo per eccellenza della musica toscana: il Mandela Forum.

Il concerto per i 25 anni di carriera

Il concerto per il 25esimo compleanno della Bandabardò andrà in scena, quindi, il 7 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze. Si tratterà de “La grande festa della Bandabardò”, questo il titolo: un concerto evento ricco di ospiti, che non prevede repliche. Tra i nomi annunciati finora Carmen Consoli, Max Gazzè, Tonino Carotone, Piero Pelù e i Modena City Ramblers, che per l’occasione torneranno a cantare con il loro leader iniziale: Cisco. Ma non si esclude che nei prossimi giorni potranno essere annunciati altri artisti o addirittura che la banda prepari delle sorprese per la sera stessa.

La festa della Bandabardò era in realtà iniziata con un tour lungo ben un anno e con una nuova versione di “Se Mi Rilasso Collasso”, brano per l’occasione ricantato e risuonato insieme a un gruppo di “all star”: Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri. Insomma, molti degli ospiti del concerto fiorentino. Il gruppo dice che questo 25 rappresenta il modo “bardozziano” di raccontare l’Italia attraversata, conosciuta, amata in questi 25 anni; è un modo per disegnare la mappa delle strade percorse, delle avventure passate, degli incontri e dei cambiamenti, quelli della penisola e quelli della Banda. Un modo per restituire al pubblico un po’ dell’affetto e dei sorrisi ricevuti, in Italia e all’estero.

I biglietti per lo show sono già disponibili sul sito di TicketOne, a partire da 17.25 euro, e in tutti i punti vendita fisici autorizzati.

Chi è la Bandabardò

La Bandabardò nasce nel ’93, come gruppo quasi esclusivamente acustico. Il nome è un evidente omaggio all’attrice e modella Brigitte Bardot. L’esordio discografico dalla Banda risale al 1996, con la pubblicazione de “Il circo mangione”: album che vince anche il Premio Ciampi come il miglior lavoro di quell’album. Il successo internazionale, però, arriva solo nel 2002 con l’uscita del disco “Bondo! Bondo!” e il conseguente tour all’estero, tra Spagna, Francia e Svizzera (in aggiunta, ovviamente, alle date italiane). Nel 2004 è la volta del disco “Tre passi avanti” e, contemporaneamente, viene pubblicata l’autobiografia della banda, “Vento in faccia”, scritta insieme al giornalista musicale Massimo Cotto. E poi esce anche il dvd, omonimo, con il concerto di apertura del tour, a Firenze: città natale della banda, in cui, come abbiamo già detto, il gruppo festeggerà anche i 25 anni di carriera, il 7 dicembre, al Mandela Forum.

La band capitanata da Enriquez – e con Finaz alla chitarra, Donbachi al basso, Orla alla chitarra e alle tastiere, Nuto alla batteria, Ramon alle percussioni e alla tromba e Pacio alle tastiere – ha all’attivo in tutto dieci l’album, l’ultimo dei quali – “L’improbabile” – è stato pubblicato quattro anni fa, nel 2014.