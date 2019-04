Florence and The Machine: una nuova canzone per Il Trono di Spade

La voce di Florence and The Machine in “Jenny of Oldstones”, canzone dell’ottava stagione di Game of Thrones

Florence Welch (Florence and The Machine) ha prestato la sua incantevole voce alla serie TV del momento: Game of Thrones. La canzone da lei interpretata si intitola “Jenny of Oldstones” e accompagna i titoli di coda dell’ultimo episodio andato in onda (8x02) de Il Trono di Spade. Non è la prima volta che la band britannica viene coinvolta della celebre serie firmata HBO: il loro brano “Seven Devils”, contenuto nell’album “Cerimonials” del 2011, è stato utilizzato come colonna sonora del trailer della seconda stagione di GOT. Sette anni più tardi, ecco di nuovo la voce di Florence Welch a chiudere il secondo episodio dell’ottava stagione, andato in onda in prima visione alle ore 03:00 di lunedì 22 aprile su Sky Atlantic, in versione sottotitolata per garantire la contemporaneità con gli USA. La puntata è disponibile anche su Sky Go, su Sky On Demand e su NOW TV, mentre per la versione doppiata in italiano bisognerà aspettare le ore 21:15 di lunedì 29 aprile 2019.

Le curiosità sul brano “Jenny of Oldstones”

“Jenny of Oldstones” è un brano scritto da David Benioff e D.B. Weiss, showrunner di Game of Thrones, insieme al compositore Ramin Djawadi e a George R.R. Martin, autore delle “Cronache del ghiaccio e del fuoco”, saga di romanzi epic fantasy da cui è tratta la serie TV. Il brano è stato affidato all’interpretazione di Florence and The Machine; questa versione si può ascoltare durante lo scorrere dei titoli di coda del secondo episodio dell’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade, “A Knight of the Seven Kingdoms”. La canzone “Jenny of Oldstones” fa da colonna sonora anche a un’importante scena della puntata, intonata dallo scudiero Podrick Payne durante un momento di intenso raccoglimento dei personaggi protagonisti, ormai prossimi allo scontro con l’armata degli Estranei guidati dal Re della Notte. I versi del testo sono un racconto di memorie, ricordi di persone scomparse in battaglia: “in alto nelle sale dei re che se ne sono andati, Jenny avrebbe ballato con i suoi fantasmi”. Jenny di Oldstones è stata l’amata di Duncan Targaryen, erede al Trono che fu promesso in matrimonio ad una giovane Baratheon. Duncan scelse l’amore e sposò Jenny, andando contro il volere della sua famiglia che passò la corona a suo fratello: Aerys II Targaryen, il Re Folle.

Gli ultimi progetti dei Florence and The Machine

La band inglese capitanata da Florence Welch sta proseguendo il tour a supporto del loro ultimo album “High as Hope”, uscito il 29 giugno 2018. A inizio 2019, durante una tappa della tournée a Perth, i Florence and The Machine hanno presentato in anteprima al pubblico un nuovo inedito intitolato “Moderation”, pubblicato come singolo il 24 gennaio 2019 insieme al lato B “Haunted House”. L’High as Hope tour ha già fatto tappa in Italia per due date invernali, il 17 marzo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) e il 18 marzo al Palalpitour di Torino. La band tornerà nel nostro Paese per uno show estivo, venerdì 20 agosto 2019, in occasione del Milano Rocks. Saranno gli headliner della serata per la seconda edizione del festival milanese, mentre prima di loro saliranno sul palco The 1975 e Pvris.