Sarà Gazzelle ad animare l’appuntamento Apple Music Live di aprile in Piazza Liberty a Milano, continuando la serie di performance gratuite ospitate nel moderno anfiteatro della piazza, che si trasforma nella cornice ideale per ascoltare dal vivo la migliore musica del momento, mettendo gli artisti a contatto con il pubblico in una dimensione intima ed esclusiva.



Dall’irresistibile album di debutto Superbattito allo struggente secondo album Punk, il suo pop d’autore dinamico ed emozionante ha conquistato le classifiche e i cuori dei fan. Ora, sulla scia del successo del suo “Punk tour” e in attesa di tornare on the road per la seconda tranche estiva, Gazzelle diventa il protagonista di Apple Music Live: Piazza Liberty.



L’appuntamento per sentire Gazzelle live è il 18 aprile, alle 20



"Portare un po' di "Punk" nella bellissima location di Apple Piazza Liberty e ai fan di Apple Music è per me un grandissimo piacere.” - Gazzelle



Ottenere gli inviti è semplice, basta farne richiesta sul sito https://ticketing.apple.com/livemilano. Sarà possibile registrarsi per ottenerli da oggi fino alle 10 (del mattino) del 12 aprile.



Apple Piazza Liberty ospita eventi speciali tutto l'anno in collaborazione con il Comune di Milano e il suo Assessorato alla Cultura. Gli 8 live della serie Apple Music Live, in programma da marzo fino ad ottobre, avranno la musica italiana come protagonista, dal Pop all’indie senza dimenticare la musica classica. La serie offre non solo eventi live ma anche Lab di approfondimento dedicati ai più grandi nomi della musica italiana contemporanea.



Tutte le registrazioni dal vivo delle esibizioni saranno disponibili su Apple Music