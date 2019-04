Daniele Silvestri svela titolo e copertina del nuovo album

Si intitola “La terra sotto i piedi” il nuovo album di inediti di Daniele Silvestri, in uscita il 3 maggio 2019, ma già ordinabile in tutti i negozi di dischi. Ad annunciarlo è stato lo stesso cantautore romano, in gara insieme al rapper Rancore nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“La terra sotto i piedi”: il nuovo album di inediti di Daniele Silvestri

L’imminente uscita del nuovo disco di inediti di Daniele Silvestri era cosa nota da tempo. Quello che non era noto era il titolo di questo disco. O meglio: il titolo era noto, ma era un altro: “Scusate se non piango”. A ricordarlo ai suoi fan è stato lo stesso artista romano, all’interno del post pubblicato su Facebook per presentare la sua nuova “fatica” discografica. «Lo so, tempo fa avevo annunciato un altro titolo, ma avevo anche aggiunto un profetico “se non cambio idea”» ha scritto, ironicamente, Daniele Silvestri. «L’ho cambiata. E adesso penso che questo disco non poteva avere altro titolo che questo, né un’altra immagine a raccontarlo. Grazie a Paolo De Francesco per lo scatto e tutto l’incredibile lavoro grafico. Signori vi presento... La terra sotto i piedi. Esce il 3 maggio, ordinabile da oggi in tutti i negozi di dischi». Il post è stato accompagnato dalla pubblicazione della copertina del disco: un’immagine a metà tra il reale e l’assurdo. Una figura centrale, in uno sfondo fatto di scogli, mare, nuvole e tramonto. Figure che trovano uno specchio assolutamente irrealistico nella metà più bassa della stessa fotografia.

I primi singoli estratti da “La terra sotto i piedi”

Il disco arriva a tre anni di distanza da “Acrobati”, il precedente album di inediti del cantautore romano, risalente al 2016. Sono già quattro i singoli estratti da questo nuovo lavoro. A partire naturalmente da “Argento vivo”, il brano presentato insieme a Rancore (ma inciso anche con Manuel Agnelli, presente infatti nella serata dei duetti) sul palco del teatro Ariston, nonché brano vincitore del Premio della Critica Mia Martini. E poi gli altri tre singoli: “Complimenti ignoranti”, “Tempi modesti” (quest’ultimo, inciso insieme a Davide Shorty) e “Blitz gerontoiatrico”.

Il nuovo tour di Daniele Silvestri

I brani estratti da “La terra sotto i piedi” saranno sicuramente i protagonisti del nuovo tour di Daniele Silvestri, che per la prima volta si esibirà sui palchi dei palazzetti dello sport italiani. Il primo appuntamento è in programma per il 25 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma (con replica il giorno successivo), mentre l’ultimo show sarà il 23 novembre al Pala Alpitour di Torino. La data zero sarà già il 29 ottobre al Pala Paternesi di Foligno, in Provincia di Perugia. I biglietti per tutti i concerti sono in vendita sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati a partire da 28,75 euro. I concerti del tour di Daniele Silvestri: