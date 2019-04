Tool, nuovo logo sui social e nuovo album in arrivo

Dopo tanto penare, i Tool continuano a stuzzicare i propri fan. Questa volta con una nuova foto di copertina e la conferma dell’uscita del disco nell’estate 2019. In Italia li vedremo a giugno, insieme ad altri grandi nomi del rock internazionale.

Quasi tre lustri di silenzio

13 anni. Tanto è passato dall’ultima uscita discografica dei Tool, “10’000 Days”. Ma l’attesa sembra essere finita per gli ammiratori della band. Il cantante Maynard James Keenan nell’ultimo periodo si è concentrato sul suo side project altrettanto famoso, gli A Perfect Circle. Ma dopo il tiro mancino giocato lo scorso 1° aprile ai fan, con l’uscita di un finto singolo dei Tool (in realtà una sequenza con il canto di grilli della durata di 38 minuti), finalmente si farà perdonare.

La foto ha fatto impazzire i fan

È bastato aggiornare la foto copertina di Facebook sulla pagina della band per mandare in delirio il popolo del web. Nell’immagine, semplicemente il logo dei Tool e MMXIX, ovvero 2019 in numeri romani. Il post ha generato migliaia di interazioni durante la notte. Ancora non c’è nessun comunicato ufficiale, se non le parole del frontman. Keenan aveva infatti dichiarato a febbraio che l’album era in fase di lavorazione. E aveva ipotizzato l’uscita tra metà maggio e metà luglio, promettendo di tenere costantemente aggiornati i fan, e contraddicendo il compagno di suo batterista. Danny Carey era stato più ottimista, parlando di un’eventuale release ad aprile.

Cosa sappiamo del nuovo album

I Tool avrebbero iniziato a registrare il disco a marzo 2018 nei Gateway Mastering Studios di Portland, in Messico, con Joe Barresi. Il produttore ha lavorato fra gli altri con i Nine Inch Nails, gli Skunk Anansie, gli Avenged Sevenfold e gli Apocalyptica. Il chitarrista dei Metallica Kirk Hammett ha inoltre confermato di aver parlato con il suo collega Adam Jones, che gli avrebbe rivelato di essere impegnato nella realizzazione della copertina dell’album. Keenan ha paragonato la gestazione del disco a quella di “Chinese Democracy” dei Guns N’Roses. In quel caso i fan avevano dovuto aspettare ben 25 anni dopo l’ultimo lavoro di inediti della band di Axl Rose e Slash.

Nuovi appuntamenti live per la band

Se la data di uscita del nuovo lavoro discografico è ancora incerta, sono già state svelate le date dei nuovi concerti dei Tool negli USA e in Europa. Fra queste anche un’apparizione in Italia, all’Ippodromo di Visarno al Firenze Rocks. Il 13 giugno la band calcherà il palco insieme a The Smashing Pumpkins, Dream Theatre, Badflower e Skindred. Una scaletta che soddisferà i rocker affezionati al sound degli anni ‘90. Ecco quando e dove vedere i Tool sul palco nei prossimi mesi.

Tutte le date del tour