Antonello Venditti in concerto a Milano: info e scaletta

Dopo le date evento di Roma nel 2018, Antonello Venditti festeggia i 40 anni dall’uscita dell’album “Sotto il segno dei pesci” con un lungo tour in giro per l’Italia. I 13 concerti previsti tra marzo e giugno sono solo una parte di un live che avrà anche una leg estiva, come annunciato dal cantautore proprio qualche giorno fa. Dopo le tappe di Casalecchio del Reno, Roma, Napoli e Torino, il 29 marzo andrà in scena a Milano al Mediolanum Forum di Assago. Un appuntamento imperdibile per i fan di Antonello Venditti che potranno rivivere dal vivo un album che ha rappresentato tanto per il cantautore e per la musica italiana.

La scaletta del concerto di Milano

Nel concerto verrà eseguito per intero l’album “Sotto il segno dei pesci” e ovviamente ci sarà spazio anche per i grande successi della carriera di Antonello Venditti. Il concerto sarà diviso in tre tronconi: una prima parte “mista”, una centrale con l’esecuzione per intero dell’album e poi il gran finale. Questa la probabile scaletta che verrà eseguita a Milano, la stessa del concerto di Bologna del 2 marzo e che potrebbe differire solo in minima parte.

Raggio di luna I ragazzi del Tortuga Giulio Cesare Piero e Cinzia Peppino Stella Non so dirti quando Lilly Compagni di scuola Ci vorrebbe un amico Notte prima degli esami Sotto il segno dei pesci Francesco Bomba o non bomba Chen il cinese Sara Il telegiornale Giulia L’uomo falco Dimmelo tu cos’è Dalla pelle al cuore Unica Cosa avevi in mente Che fantastica storia è la vita Amici mai Alta marea Benvenuti in paradiso In questo mondo di ladri Ricordati di me

Dopo la tappa di Milano, Antonello Venditti proseguirà il suo tour in giro per l’Italia con due date anche a Zurigo e una a Liegi. Queste le date del tour primaverile del cantautore romano:

6 aprile, Firenze, Nelson Mandela Forum

13 aprile, Bari, Pala Florio

3 maggio, Zurigo, Volkhaus

5 maggio, Zurigo, Volkhaus

18 maggio, Genova, RDS Stadium

25 maggio, Perugia, PalaBarton

1 giugno, Liegi, Blegny-Mine Officiel

Ad accompagnare il celebre artista romano in questo emozionante tour ci sarà la sua band storica. I biglietti per i concerti sono disponibili su Ticketone e in tutti gli store autorizzati. Il prezzo varia in base alla location scelta, al posto desiderato e ai servizi di cui si vuole usufruire.

Il tour "Sotto il segno dei Pesci Outdoor"

Nei mesi di luglio e agosto, Antonello Venditti proseguirà con il suo tour con altre 10 date. Per l’occasione si chiamerà “Sotto il segno dei Pesci Outdoor" e la partenza è fissata per il 9 luglio da Pistoia, mentre l’ultimo concerto è previsto per il 23 agosto a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. Questo è il calendario del tour estivo di Antonello Venditti, con tutte le date e le location esclusive scelte dal cantautore romano per sorprendere ed emozionare i suoi fan: