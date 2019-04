Ha sempre detto di essere particolarmente romantico («Da uno a cento? Sono romantico duemila, anzi “dumila" come diciamo a Roma» aveva dichiarato qualche anno fa in un’intervista a Elle). E, in effetti, Tommaso Paradiso non si è smentito.

«Love», l’ultimo album della sua band, i Thegiornalisti, contiene una serie di canzoni d’amore una più dolce dell’altra. A partire da «Questa nostra stupida canzone d’amore», in cui dedica alla fidanzata frasi come “sai che ho vinto il mondiale da quando ci sei” e “la Corea del Nord non potrà fermare tutto questo”.

L’identikit di Carolina Sansoni

La fortunata in questione, quella che è come “la nazionale del 2006”, si chiama Carolina Sansoni ed è una giovane influencer, imprenditrice ed esperta di moda, marketing e pubblicità.

Ha studiato Fashion Business all’Istituto Marangoni di Londra e ha successivamente completato gli studi con un master in International Business all’Hult International, facendo spola tra Londra e New York.

Appassionata di moda, ha lavorato con molti brand e stilisti importanti, tra cui Stella McCartney, Tom Ford e KPMG. Al momento, ha fondato assieme a un’amica la startup Denoise: una piattaforma e-commerce, in cui vengono venduti (e, al tempo stesso, anche pubblicizzati) i lavori di designer emergenti.

Le critiche delle fan più velenose

Il legame tra Sansoni è Paradiso è forte e sotto gli occhi di tutti: sui social network lui la chiama “love”, mentre lei posta sovente foto a due e risponde puntualmente alle esternazioni del cantante con cuoricini ed emoji innamorate.

Nonostante questo, sono diverse le fan a non aver preso benissimo - per usare un eufemismo - il legame tra i due. E, sotto gli scatti della coppia, velenose come poche, lasciano spiacevoli commenti della serie “lui può avere di meglio”. Sansoni, però, non si scompone mai, rispondendo quasi sempre con lapidari "gentilissima".