Shawn Mendes in concerto a Torino e Bologna: info e scaletta

Sbarca in Italia il tour mondiale di Shawn Mendes. Il cantante di “In My Blood” girerà l’Europa fino a metà aprile e sarà sabato 23 marzo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO) e domenica 24 marzo al PalaAlpitour di Torino. Biglietti esauriti per il concerto bolognese, mentre c’è ancora qualche tagliando per la data torinese, in vendita sul circuito TicketOne: restano solo dei posti in Platea Gold, al prezzo di 92 euro. Ad aprire entrambi i live, che dovrebbero iniziare intorno alle 21, l’esibizione di Alessia Cara. Con questo tour, il giovanissimo talento canadese promuove l’uscita del terzo album, l’omonimo “Shawn Mendes”, uscito nel maggio 2018. Quest’ultimo disco segue i precedenti “Illuminate” del 2016 e “Handwritten” 2014, entrami certificati oro in Gran Bretagna e con quattro singoli di Platino (“Stiches”, “Mercy”, “Treat You Better” e “There’s Nothing Holding Me Back”) e tre top smash hits nella classifica ufficiale inglese. “In My Blood” e “Lost in Japan”, i primi due singoli usciti dal nuovo album, sono stati acclamati dalla critica ed entrambe le tracce hanno già ottenuto numerosi successi arrivando al primo e al secondo posto nelle classifiche di iTunes negli Stati Uniti, rientrano nella Top 5 di iTunes in 50 stati e hanno raggiunto il primo e secondo posto nella classifica “New Music Friday” di Spotify. L’ultima canzone uscita, “Youth” in collaborazione con Khalid, ha già raggiunto il primo posto nella classifica di iTunes negli Stati Uniti. In più nell’album sono incluse “Fallin’ All In You” (co-scritta da Ed Sheeran), “Particular Taste” (co-scritta da Ryan Tedder), e "Like To Be You” con Julia Michaels che ha contribuito alla scrittura del testo; la canzone comprende anche un solo di chitarra from John Mayer, che ha prodotto la canzone.

Il tour europeo

Il ventunenne canadese sta girando l’Europa con il suo “Shawn Mendes The Tour” e resterà in giro nel Vecchio Continente fino a metà aprile. Da giugno, invece, sarà di nuovo tra Stati Uniti e Canada per una lunga estate sui palchi dei principali festival. A ottobre, poi, partirà la lunga leg che lo vedrà girare tra Oceania e Sud America. Di seguito le prossime date del tour:

Sabato 23 marzo – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Domenica 24 marzo – Torino, PalaAlpitour

Martedì 26 marzo – Barcellona, Palau Sant Jordi

Giovedì 28 marzo – Lisbona, Altice Arena

Sabato 30 marzo – Montpellier, Sur de France

Domenica 31 marzo – Zurigo, Hallenstadion

Martedì 2 aprile – Cracovia, Tauron Arena

Mercoledì 3 aprile – Vienna, Wiener Stadthalle

Sabato 6 aprile – Glasgow, SSE Hydro

Domenica 7 aprile – Manchester, Manchester Arena

Martedì 9 aprile – Birmingham, Arena Birmingham

Mercoledì 10 aprile – Leeds, First Direct Arena

Sabato 13 aprile – Dublino, 3Arena

Domenica 14 aprile – Dublino, 3Arena

Martedì 16 aprile – Londra O2 Arena

Mercoledì 17 aprile – Londra, O2 Arena

Venerdì 19 aprile – Londra, O2 Arena

La probabile scaletta

Questa la scaletta del concerto di giovedì 21 marzo all’Olympiahalle di Monaco di Baviera: