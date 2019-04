Fatboy Slim in concerto a Roma al Just Music Festival 2019

Appuntamento il 6 aprile 2019 a Roma con il Just Music Festival Preview, super evento che annuncia l’arrivo della tanto attesa quinta edizione del JMF. Ad aprire la serata sarà Fatboy Slim, fedelissimo dell’evento e leggenda della musica elettronica moderna. Vediamo insieme come acquistare i biglietti e come arrivare.

Fatboy Slim in concerto a Roma: come arrivare

Gli organizzatori del Just Music Festival Preview 2019 hanno scelto come location dell’evento Via di Portonaccio 23, a Roma. Il concerto avrà inizio alle ore 22:00 ma è consigliabile arrivare almeno due ore prima per facilitare il flusso di persone. Il locale è servito da una serie di autobus, come ad esempio la linea 409 e la 545. La fermata più vicina è Arco di Travertino, da cui poi risulta comunque necessario raggiungere la destinazione in bus.

Fatboy Slim a Roma: i biglietti

I biglietti del concerto di Fatboy Slim a Roma sono già in via d’esaurimento. Disponibili solo sul portale di prevendita ResidentAdvisor sono ancora i ticket della quarta ondata, per un totale di 24,75 euro diritti di prevendita inclusi, e quelli della quinta che saranno resi disponibili al terminare dei precedenti. La pre-sale chiuderà il 6 aprile o al momento dell’esaurimento dei biglietti.

Fatboy Slim a Roma: la possibile scaletta

Nel corso dell’evento Preview del Just Music Festival 2019, ci aspettiamo che Fatboy Slim, noto “animale da palcoscenico”, porti in scena alcuni dei brani che hanno fatto grande il suo nome nel mondo. Rifacendoci alla scaletta presentata nel corso del suo tour mondiale, i fan possono sperare di poter ascoltare dal vivo brani come “Right Here, Right Now, “Praise You”, “Disorder”, “Jack it Up”, “Acid Air Raid”, “Vertigo” e una serie di cover leggendarie in pieno stile Fatboy Slim.

Chi è Quentin Leo Cook

Quentin Leo Cook, identità reale dietro al genio dell’elettronica di Fatboy Slim, è un produttore discografico, un beatmaker e un DJ. Con singoli del calibro di “Right here, right now”, “Slash dot dash”, “Gangster trippin’”, “The Rockafeller Skank” e moltissimi altri, divenuti hit planetarie e brani facenti parte ancora oggi di molteplici playlist, questo fenomeno internazionale tornerà a far ballare l’italia il 6 aprile 2019. La sua ultima apparizione italiana è stata in occasione del suo tour mondiale, che lo ha portato a suonare ai Magazzini Generali di Milano il 15 marzo 2019, portando con sé una scaletta di tutto rispetto che ha celebrato i 20 anni di successo di “You’ve come a long way, baby”. Fatboy Slim non è solo un dj e uno dei produttori più influenti dell’ultimo quarto di secolo, ma è una delle figure chiave senza la quale il suono elettronico non si sarebbe mai potuto avvicinare alla musica pop. Le sue sonorità da pioniere hanno dato il via ad una fusione tra digitale e musica pop, mixando insieme anche rock, funky, jazz, soul e molti altri stili.