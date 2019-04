Paul Kalkbrenner torna a Milano al Social Music City

Dopo il sold out registrato il 16 marzo al Fabrique, Paul Kalkbrenner tornerà in concerto a Milano il prossimo 9 giugno in occasione di Social Music City. La line up di questa edizione 2019 sta iniziando a prendere forma: già annunciata l’inaugurazione di martedì 30 aprile con Circoloco e il secondo appuntamento con Afterlife, domenica 12 maggio. Di seguito tutte le informazioni utili per arrivare preparati al live set di Paul Kalkbrenner.

Paul Kalkbrenner al Social Music City: info e biglietti

Paul Kalkbrenner tornerà ad esibirsi a Milano domenica 9 giugno sul palco di Social Music City, dopo il successo della data di marzo al Fabrique. A completare la line up della stessa giornata sarà la musica del trio Agents Of Time e dei Mind Against. Dalle ore 16 a mezzanotte andrà in scena una vera e propria festa all’insegna dell’elettronica, capitanata da un fuoriclasse del genere. Social Music City si terrà allo Scalo di Porta Romana (via G. Lorenzini 3/a - Milano), un’area di 10.000 metri quadrati che ritorna a vivere di socialità e musica grazie alla riqualificazione di un ex scalo ferroviario in disuso. Lo spazio è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici: linee bus 90, 91, 92, 77, metropolitana linea gialla - M3 fermata Lodi o treno passante Milano Porta Romana. I biglietti per assistere all’evento sono disponibili su circuito Ticketone e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati. Il prezzo è di 25 euro + diritti di prevendita in early bird (disponibili fino ad esaurimento), mentre salirà a 30 euro + d.p. per la seconda release.

La techno di Kalkbrenner e il tour 2019

Paul Kalkbrenner, classe 1977, è nato a Lipsia e cresciuto a Berlino, dove ha iniziato a suonare già nella prima metà degli anni ’90. Nel 1999 sono arrivati i primi singoli, mentre nel 2001 è stata la volta del primo album in studio “Superimpose” (pubblicato per la BPitch Control di Ellen Allien). Kalkbrenner è tra i fuoriclasse dell’elettronica mondiale, la sua carriera ventennale l’ha reso una vera e propria figura chiave della musica techno. Il suo ultimo disco è “Parts of Life”, uscito a maggio 2018: quindici tracce che hanno dato vita ad un lavoro definito dallo stesso Kalkbrenner come «essenziale ed elementare, ma allo stesso tempo grande e ricco di gioia». Il tour di presentazione del nuovo album è partito la scorsa estate e continuerà nel 2019 con date già confermate fino al mese di agosto. Il celebre dj ha già annunciato due show estivi in Italia: 9 giugno al Social Music City di Milano e 12 luglio all’Home Venice Festival di Venezia insieme a tanti altri nomi della musica elettronica internazionale. Dal live set di Kalkbrenner ci si possono aspettare sempre novità, da pezzi dell’ultimo album a hit di successo come “Sky and sand” (il suo singolo di maggiore successo, estratto da film "Berlin Calling" di cui lui stesso è protagonista nel ruolo di un dj chiamato Ickarus), ma anche cover e remix. In ogni caso, preparatevi a ballare.