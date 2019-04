Ludovico Einaudi, il nuovo album è "Seven Days Walking"

Il 15 marzo è uscito il primo atto del nuovo progetto di Ludovico Einaudi. Il pianista e compositore torinese ha pubblicato l’album “Seven Days Walking: Day One”, il primo di sette album in uscita nell’arco di sette mesi consecutivi. In autunno verrà pubblicato poi un cofanetto con i “Seven Days” al completo. Un progetto ambizioso per l’artista classico più ascoltato in streaming di tutti i tempi con oltre 1 milione di stream al giorno e un totale di ben 2 miliardi. “Seven Days Walking: Day One" è il quattordicesimo album in studio di Einaudi ed è stato registrato tra settembre e ottobre dello scorso anno tra Schloss Elmau in Germania e gli Air Studios di Londra. Nell’album l’artista è affiancato da Federico Mecozzi al violino e alla viola e Redi Hasa al violoncello. L’ispirazione deriva dalle passeggiate invernali di Einaudi. Racconta l’autore: «A gennaio dell’anno scorso andavo spesso a fare lunghe passeggiate in montagna, seguendo sempre più o meno la stessa pista: nevicava pesantemente, e i miei pensieri vagavano liberi nella tempesta, dove tutte le forme, spogliate dal freddo, perdevano ogni contorno o colore. Forse proprio quella sensazione di estrema essenza è all’origine di questo album».

Il primo album di "Seven Days Walking"

Ludovico Einaudi valuta questo progetto come una sorta di labirinto musicale, un po’ come entrare nei meandri del processo creativo, per capire come un’idea musicale può svilupparsi in più direzioni, cambiando nuovamente nel momento in cui viene ascoltata. L’ultimo album di Einaudi è stato “Elements”, pubblicato nel 2015 e che gli ha permesso di essere il primo compositore classico a raggiungere la top 15 del Regno Unito dopo oltre venti anni. Il primo album dei “Seven Days Walking” si concentra su diversi temi principali, che poi ricorrono in forme diverse nei seguenti album: sette variazioni che seguono lo stesso itinerario immaginario. O lo stesso itinerario ripercorso in sette diversi momenti.

Il tour di Ludovico Einaudi

I nuovi brani di “Seven Days Walking” andranno ad aggiungersi alla scaletta del tour mondiale attualmente in corso. Il tour è partito il 15 marzo con la data zero di Alba ed ha registrato sold out a Roma il 17 e 18 marzo così come nella maggior parte degli appuntamenti del lungo tour previsto fino alla metà di novembre. In Italia sono disponibili alcuni biglietti per le date di luglio: il 22 a Verona, il 23 a Fiesole, il 25 a Siracusa, il 27 a Napoli e il 29 a Roma. Il tour in Italia sarà intervallato da alcune date in Europa e negli Stati Uniti. Dopo una prima tranche di date tra marzo e aprile, Ludovico Einaudi tornerà il 22 luglio in Italia con la tappa di Verona. Dopo Fiesole, Siracusa e Napoli, tornerà nuovamente a Roma ma questa volta si esibirà alle Terme di Caracalla. Sul palco con Ludovico Einaudi, al pianoforte, ci sono i fedelissimi Federico Mecozzi al violino e viola e Redi Hasa al violoncello.