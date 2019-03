Salmo in concerto a Firenze dedica un coro a Davide Astori

Un momento molto emozionante che ha visto protagonista Salmo, classe 1984, e il pubblico giunto al Nelson Mandela Forum di Firenze per assistere alla tappa toscana del Playlist Tour, la serie di concerti completamente sold out, che sta portando l'artista in giro per l’Italia per esibirsi sui palchi di molte città, tra le quali Roma, Milano e Torino

Il ricordo di Davide Astori

Mentre da una parte andava in scena il concerto del rapper, dall'altra allo stadio Artemio Franchi la Fiorentina si scontrava con la Lazio, a legare musica e calcio un filo comune di nome Davide Astori, il calciatore scomparso prematuramente circa un anno fa, per la precisione il 4 marzo 2018.

Salmo è sul palco del Forum quando inizia a parlare dell’importanza delle persone scomparse, come di Keith Flint, voce del gruppo The Prodigy, andatosene la scorsa settimana, quando il pubblico presente non può far altro che ricordare il suo capitano. Un coro da brividi si alza dai presenti in onore dell’indimenticato e indimenticabile calciatore, i secondi successivi sono davvero toccanti.

Salmo: non il solito rapper

La carriera di Salmo inizia prestissimo, infatti poco più che adolescente si avvicina alla musica, da sempre il suo grande amore. L'esplosione mediatica nel mercato discografico italiano avviene nel 2011 quando esce l’album “The Island Chainsaw Massacre” che entra subito nel cuore del pubblico grazie anche al brano “La prima volta” che viene certificato disco d’oro.

Tra le caratteristiche principali di Salmo spiccano subito originalità, determinazione e voglia di migliorarsi continuamente che gli permettono di realizzare lavori sempre più articolati sia per i testi sia per gli arrangiamenti sia per i video musicali che rendono uno degli artisti più apprezzati del nostro paese.

Nel 2012 esce “Death USB” e dopo circa dodici mesi è già la volta di “Midnite”, nel 2016 arriva “Hellvisback” che ottiene un successo stratosferico. Il disco viene certificato con due dischi di platino e più di dieci singoli dell'album ottengono una certificazione FIMI monopolizzando le classifiche italiane. Nel novembre del 2018 è la volta di “Playlist” con cui Salmo alza ancora di più l’asticella e il pubblico non può far altro che premiarlo. Il lavoro ottiene tre dischi di platino per aver venduto oltre 150.000 copie su suolo italiano e ben dieci singoli dell’album ottengono riconoscimenti FIMI, tra i quali “Perdonami”, “90min” e “Il ciello nella stanza”, quest'ultimi tutti in grado di conquistare il doppio disco di platino.