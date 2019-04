Cesare Cremonini e Paolo Conte ospiti di "Milano per Gaber"

Per celebrare gli ottant’anni dalla nascita di Giorgio Gaber, l’iniziativa “Milano per Gaber”, alla sua dodicesima edizione, ha in programma numerosi incontri e spettacoli per celebrare la figura del Signor G. Come ogni anno, la Fondazione organizza al Piccolo Teatro di Milano una serie di eventi e anche in questa edizione, in programma dal 26 al 28 aprile, saranno tantissimi i cantautori presenti. Insieme al Festival Gaber in Versilia, Milano per Gaber è la principale iniziativa di livello nazionale organizzata dalla Fondazione ed è il principale punto di riferimento per tutti gli approfondimenti teatrali e culturali legati a vario titolo a Giorgio Gaber e alla sua opera. La Fondazione Giorgio Gaber nasce nel 2006, proseguendo l’attività svolta dall’omonima Associazione Culturale costituitasi all’indomani della scomparsa dell’artista. Lo scopo principale è la divulgazione e la valorizzazione della figura e dell’opera dell’artista attraverso pubblicazioni editoriali, video e discografiche, mostre, festival, rassegne, convegni e spettacoli teatrali.

Gli incontri con Paolo Conte e Cesare Cremonini

Per l’edizione del 2019 tra gli ospiti presenti ci saranno anche Paolo Conte e Cesare Cremonini. Venerdì 26 aprile alle ore 19.00 andrà in scena il primo incontro che verrà ospitato dal Piccolo Teatro Strehler. Il protagonista sarà il cantautore Paolo Conte, impegnato anche quest’anno nel tour teatrale che celebra i 50 anni dall’uscita della canzone “Azzurro”. Come previsto dal programma, attraverso il dialogo con Massimo Bernardini, l’artista racconterà, anche a partire da alcuni spunti gaberiani, la sua straordinaria avventura artistica che lo ha consacrato come uno dei più importanti protagonisti della scena musicale internazionale. Nella stessa giornata, Lorenzo Luporini intervisterà i Coma Cose alle 20.30. Sabato 27 aprile alle ore 15 sarà il turno di Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese verrà intervistato da Marinella Venegoni e racconterà per la prima volta al pubblico milanese il suo rapporto con l’opera di Gaber – Luporini e l’importanza che Giorgio Gaber ha avuto nella sua formazione musicale, culturale e artistica. Sarà l’occasione per ripercorrere una straordinaria carriera che ha portato l’artista bolognese ai massimi livelli di qualità musicale e importanza culturale. A seguire sarà il turno di Willie Peyote: intervistato da Lorenzo Luporini alle ore 19.30, è uno dei protagonisti della musica indie alla quale la Fondazione Gaber pone da sempre particolare attenzione.

Tra gli ospiti anche Elio

Nel terzo giorno della rassegna, in programma domenica 28 aprile, al Piccolo Teatro Strehler andrà in scena Lo Stallo, l’unico e autentico spettacolo di Teatro-Canzone realizzato dopo la scomparsa di Giorgio Gaber e interamente scritto da Sandro Luporini. L’opera è interpretata da David e Chiara Riondino. Al Piccolo Teatro Studio Melato, alle ore 18.30, ci sarà l’incontro con Elio, protagonista il prossimo autunno de Il Grigio di Giorgio Gaber e Sandro Luporini diretto da Giorgio Gallione e prodotto dal Teatro Nazionale di Genova. Nel foyer del Piccolo Teatro Strehler sarà allestita anche la mostra Dolly, dedicata a Dolores Redaelli e realizzata in collaborazione con il GRADE di Reggio Emilia. I biglietti per gli eventi in programma al Piccolo Teatro Strehler e Piccolo Teatro Studio Melato sono disponibili in prevendita dal 27 febbraio, online sul sito del Piccolo Teatro, contattando il servizio di biglietteria telefonica (02.42.41.18.89) o presso la biglietteria del Piccolo Teatro Strehler.