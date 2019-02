“Dillo con un fiore”. Ma anche con una canzone. Magari presa dalla playlist “Valentine’s Day Love” di Spotify: fatta apposta per i “pigri” che vogliono dedicare una canzone d’amore alla propria dolce metà, ma che non sanno proprio da dove iniziare. I brani a disposizione sono per tutti i gusti e per tutte le età: dai successi intramontabili di qualche decennio fa, fino alle grandi hit del momento. Con un unico denominatore comune: l’alto tasso di zucchero. Ecco le canzoni più romantiche per festeggiare San Valentino:

Something dei Beatles

Your Song di Elton John

Somebody To Love dei Queen

Every Breath You Take dei Police

I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith

More Than Words degli Extreme

Halo di Beyoncé

Stay with me di Sam Smith

All of Me di John Legend

Perfect di Ed Sheeran

Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper

Le canzoni d’amore intramontabili

Non possiamo non iniziare con una canzone dei Beatles: “Something”, brano composto da George Harrison nel 1969 e inserito nel disco “Abbey Road”. Quanto alla fonte di ispirazione del chitarrista, l’allora moglie Pattie Boyd disse che la canzone fu scritta per lei. Tuttavia Harrison smentì, affermando di aver composto il brano pensando a tutte le relazioni che stavano vivendo in quel periodo i componenti del gruppo. È dell’anno successivo, invece, “Your Song”, brano scritto e cantato da Elton John. Protagonista del pezzo è Bernie, autore di una lettera d’amore (in musica). Il pezzo è tuttora una delle canzoni più conosciute e amate dell’intero repertorio del cantautore britannico. Da uno degli artisti più apprezzati di sempre a una delle band più famose di tutti i tempi: i Queen. Nel ’76 pubblicavano “Somebody to Love”, primo singolo estratto dal loro quinto album, “A Day at the Races”, scritto interamente da Freddie Mercury. Una canzone in cui l’artista si interrogava sul ruolo di Dio in una vita senza amore. Tra le canzoni d’amore più famose di sempre sicuramente “Every Breath You Take” dei Police. Pezzo dell’83, che porta la firma del solo Sting, ispirato alla fine della storia con la prima moglie. Nel ’98 gli Aerosmith incidevano quella che a oggi è la loro canzone più celebre: “I Don’t Want to Miss a Thing”. Un brano il cui testo può essere sintetizzato come un condensato di aforismi. Una ballata rock uscita dalla penna di una donna: Diane Warren. Tra le canzoni d’amore più celebri di tutti i tempi, sicuramente “More Than Words” degli Extreme. Brano totalmente acustico, registrato con chitarra e voce e scritto dal chitarrista Nuno Bettencourt con il desiderio di comporre una canzone d’amore finalmente non banale.

Le grandi hit del momento



Cominciamo con la regina del pop mondiale, Beyoncé, che nel 2008 rilasciava “Halo”, il quarto singolo estratto da “I Am… Sasha Fierce”. Un brano che vede la firma del frontman dei OneRepublic Ryan Tedder. Una canzone in un primo momento proposta a Leona Lewis, poi “scippata” da Beyoncé. Un’altra ballata, questa volta decisamente soul, è “Stay With Me”: siamo nel 2014 e a firmare il pezzo è Sam Smith, al suo disco d’esordio, “Lonely Hour”. La canzone, nonostante sia stata scritta da un artista allora emergente, raggiunse le prime posizioni dei singoli più venduti in tutto il mondo. Parallelamente faceva il suo debutto nel mondo discografico “All of Me” di John Legend: canzone che l’artista ha scritto per la moglie, la modella Chrissy Teigen. Una dedica evidente, dato che il video ritrae i due poco prima del matrimonio, nella loro casa sul lago di Como, con alcune immagini proprio del giorno del fatidico “sì”. Proseguiamo con “Perfect”, la ballata più famosa estratta dal più recente disco di Ed Sheeran, “Divide”, pubblicato nel settembre del 2017. La canzone è una dichiarazione d’amore dello stesso cantautore alla sua storica compagna Cherry Seaborn. L’obiettivo dell’artista, come dichiarato in un’intervista, scrivere un brano che potesse superare il successo di “Thinking Out Loud”. “Shallow” è il più recente pezzo di questa classifica, parte della colonna sonora del pluripremiato “A Star Is Born”. La canzone vede duettare Lady Gaga (la protagonista) e Bradley Cooper, (attore e regista della pellicola), ed è stata pubblicata nel settembre dello scorso anno, dopo la presentazione del film durante la 75esima edizione della Mostra del cinema di Venezia.