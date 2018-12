Lady Gaga annuncia il brano “Shallow” da “A Star is Born”

Tutto pronto per l’uscita di “A Star is Born”, prevista nelle sale cinematografiche italiane per 11 ottobre 2018. Dopo il successo fuori corso alla 75esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Lady Gaga annuncia l’uscita della soundtrack e proclama la data di uscita di “Shallow”, una delle canzoni estratte.

“Shallow”: in anteprima il 27 settembre

Lady Gaga ha annunciato l’uscita di “Shallow” durante un’intervista per l’Apple Music’s Beats 1 Radio con DJ Zane, qualche giorno fa. Il brano è lo stesso utilizzato nel primo trailer del film “A Star is Born”, il quale è riuscito così bene nel suo intento di calamitare l’attenzione e di far cantare il ritornello a milioni di persone. Dopo la release avvenuta oggi, giovedì 27 settembre, Lady Gaga non perde tempo e promuove anche una seconda canzone dalla soundtrack. Si tratta di un altro brano realizzato per il film diretto in collaborazione con Bradley Cooper che sembra già diretto verso l’Oscar.

Qualche giorno fa, Lady Gaga ha lasciato un tweet telegrafico e, allo stesso tempo, molto eloquente per presentare un nuovo brano in anteprima: “Is That Alright?”. La canzone è stata scritta con Mark Nilan Jr (produttore di “The Cure”), Nick Monson (contributor di “ARTPOP”) e DJ White Shadow (produttore di “Born this Way”). La star ha rilasciato alcuni secondi della canzone insieme al tweet.

“A Star is Born”: una storia d’amore in odore di Oscar?

“A Star is Born” è un film diretto da Bradley Cooper, nel suo debutto come regista, con la straordinaria partecipazione di Lady Gaga. Si tratta del remake del celebre film del 1937 “È nata una stella” di William A. Wellman, e del terzo rifacimento dopo il musical in chiave rock del ’76. Non solo un grande lavoro, ma per entrambi i protagonisti sarà anche una grande prova di coraggio: si tratta infatti del primo film di Cooper nei panni del musicista e, viceversa, del debutto di Lady Gaga come attrice protagonista. In un video per il Buzz Feed News, Lady Gaga ha espresso la sua sorpresa quando ha visto Cooper trasformarsi: «Vederti trasformare in un musicista è stato un vero piacere. Mi ricordo che ho sempre pensato che tutto sommato tu lo sia sempre stato: ti serviva solo fare un po’ di pratica». Anche il regista ha espresso il suo pensiero a riguardo: «Avevo già in mente come avrebbe dovuto suonare la chitarra di Jackson: doveva essere qualcosa di pesantemente influenzato da Neil Young».

Il film percorre l’emozionante storia dell’aspirante musicista Ally (Lady Gaga) e della star della musica country Jackson Maine (Bradley Cooper), la cui carriera sta lentamente declinando. Mentre la relazione tra Ally e Jackson cresce e matura, la carriera di lei comincia a decollare mentre Jackson si batte contro i demoni del suo passato, che rischieranno di compromettere la loro storia d’amore. Il trailer ufficiale italiano ha totalizzato oltre 630 mila visualizzazioni su YouTube a alzato le aspettative alle stelle.