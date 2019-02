Antonello Venditti in concerto: tappa a Palmanova in estate

Farà tappa anche a Palmanova, in Friuli Venezia Giulia, sul palco che per l’occasione verrà allestito in piazza Grande, il tour estivo di Antonello Venditti. Il cantautore romano è ancora impegnato con i tanti appuntamenti live per celebrare i 40 anni dall’uscita di “Sotto il segno dei pesci”, il suo album più celebre e apprezzato. Il concerto sarà il secondo della lunga tournée estiva già annunciata, con una prima data in programma il 9 luglio a Pistoia, per Pistoia Blues. Dopo lo show in Friuli, che avrà luogo all’interno della manifestazione “Estate di stelle a Palmanova”, il tour celebrativo di Antonello Venditti proseguirà il 18 luglio a Marostica (in provincia di Vicenza) e il 20 luglio a Cervia (in provincia di Ravenna), per concludersi il 18 agosto a Castiglioncello, in provincia di Livorno.



Il tour primaverile di “Sotto il segno dei pesci”



A marzo Antonello Venditti riprenderà il tour nei palasport per festeggiare i 40 anni di “Sotto il segno dei pesci”. Un disco che è stato da poco celebrato anche sul palco del teatro Ariston durante la 69esima edizione del Festival di Sanremo. Un set nel quale Venditti ha cantato alcuni tra i brani più rappresentativi del disco, da solo e in compagnia di Claudio Baglioni. La tournée riprenderà il 2 marzo da Casalecchio di Reno, per terminare il 25 maggio a Perugia, in attesa della già citata leg estiva. Il tour di Antonello Venditti:

Sabato 2 marzo 2019 Casalecchi di Reno (BO), Unipol Arena

Venerdì 8 marzo 2019 Roma, Palazzo dello Sport

Sabato 9 marzo 2019 Roma, Palazzo dello Sport

Sabato 16 marzo 2019 Napoli, Teatro PalaPartenope

Venerdì 22 marzo 2019 Torino, Pala Alpitour

Venerdì 29 marzo 2019 Assago (MI); Mediolanum Forum

Sabato 6 aprile 2019 Firenze, Nelson Mandela Forum

Sabato 13 aprile 2019 Bari, Palaflorio

Sabato 18 maggio 2019 Genova, Rds Stadium

Sabato 25 maggio 2019 Perugia, PalaBarton

Martedì 9 luglio 2019 Pistoia, Piazza Duomo

Giovedì 11 luglio 2019 Palmanova (UD), Piazza Grande

Giovedì 18 luglio 2019 Marostica (VI), Piazza Castello

Sabato 20 luglio 2019 Cervia (RA), Piazza Garibaldi

Domenica 18 agosto 2019 Castiglioncello (LI), Castello Pasquini



Estate di stelle a Palmanova



Il concerto di Antonello Venditti appena annunciato sarà inserito all’interno del cartellone di “Estate di stelle a Palmanova”, ormai celebre manifestazione musicale che ha luogo tutti gli anni nella cittadina friulana. Due, finora, i concerti che sono stati annunciati per l’estate del 2019: quello del cantautore romano e il live dei King Crimson, che sono attesi sul palco di piazza Grande sabato 6 luglio.

I biglietti per entrambi i concerti sono già disponibili sia sul sito di TicketOne che in tutti i punti vendita autorizzati. «Palmanova si riconferma città perfetta per ospitare grandi eventi musicali» ha commentato entusiasta il sindaco di Palmanova, Francesco Martines. «Piazza Grande è un meraviglioso salotto adatto a essere utilizzato per grandi eventi come quelli che stiamo proponendo negli ultimi anni, a beneficio degli spettatori e delle attività economiche cittadine, con sicura ricaduta anche a livello turistico per la nostra città».