Ermal Meta in concerto a Pescara: info e scaletta

Il tour di Ermal Meta con il GnuQuartet è partito lo scorso 30 gennaio con una doppia data a Nizza Monferrato, presso il Teatro Sociale, ed è poi arrivato il 2 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano, evento sold out come quasi tutti gli appuntamenti previsti in questa speciale tournée. Il prossimo concerto, previsto per il 5 febbraio, si terrà a Pescara presso il Teatro Massimo. La vendita dei biglietti ha fatto registrare velocemente il tutto esaurito anche per questo evento, che sicuramente richiamerà fan da tutto l’Abruzzo e probabilmente anche dalle regioni vicine.

Il concerto a Pescara: come arrivare

Il concerto di Ermal Meta a Pescara del 5 febbraio si terrà nella sala 1 del Teatro Massimo, uno dei quattro teatri più importanti della città, insieme al Teatro Auditorium Flaiano, al Teatro Florian Espace e al Teatro Gabriele D’Annnunzio. Si trova al civico 15 di via Caduti del Forte ed è facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, con gli autobus numero 1,2,7 e 8, con fermata nel centro storico. Il teatro, infatti, si trova nelle vicinanze del Municipio. Chi arriva in macchina, invece, può usufruire di un ampio parcheggio vicino, in grado di offrire circa mille posti auto. L’appuntamento per l’evento è alle ore 21:00 anche se è sempre consigliato arrivare almeno un’oretta prima per non causare ritardi o contrattempi.

La scaletta

L’originalità di questo tour, voluto con il GnuQuartet, sta nel desiderio di Ermal Meta di dare una dimensione sonora nuova alle sue canzoni, che vengono spogliate e riportate all’essenziale, accompagnate dal flauto e dagli archi. Si tratta di nuovi arrangiamenti di alcuni dei brani più famosi del repertorio dell’artista o di cover famose, che promettono di emozionare il pubblico proprio come è accaduto al Teatro degli Arcimboldi di Milano, dove il cantautore è riuscito ad arrivare dritto al cuore dei suoi fan. La scaletta per il concerto di Pescara sarà composta da 20 a 22 brani e sarà sicuramente simile a quella milanese, con qualche novità. Questa è la setlist con cui Ermal Meta si è esibito al Teatro degli Arcimboldi:

Voce del Verbo Lettera a mio padre Dall’alba al tramonto Piccola anima Niente che ti assomigli Due lacrime Vietato Morire Quello che ci resta Caro Antonello 9 primavere Bob Marley – Billie Jean (cover Michael Jackson) Le luci di Roma Schegge Molto bene, molto male Un’altra volta da rischiare Non mi avete fatto niente Sperare

Bis

Unintended (Muse) Umano Mi salvi chi può Amara Terra Mia Un pezzo di cielo in più

Le prossime date del tour con il GnuQuartet

Il cantautore di origini albanesi continuerà ad attraversare l’Italia nelle prossime settimane, fino al 25 marzo, data che lo vedrà salire sul palco del Teatro Colosseo a Torino per l’ultimo concerto del tour. Infine, il prossimo 20 aprile, Ermal terrà un concerto-evento al Forum d’Assago, per salutare i fan in vista di una pausa dalle scene, magari per mettersi al lavoro su un nuovo album. Queste sono tutte le date restanti della tournée di Ermal Meta con il GnuQuartet: