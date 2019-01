Il Jova Beach Opening Track al Carnevale di Viareggio

A Viareggio in occasione del Carnevale ci sarà una piccola anteprima del Jova Beach Party di quest’estate. Si chiama Jova Beach Opening Track ed è un carro fuori concorso che farà da apertura a tutti i corsi del Carnevale di Viareggio. Ideato e progettato da Michele Cinquini e realizzato da Fratelli Cinquini scenografie, il carro sarà anche un palco/consolle dove si esibiranno cinque tra i più affermati DJ italiani. Un set esclusivo dedicato a Jovanotti e al Jova Beach Party che a Viareggio approderà il 30 luglio e il 31 agosto. Il primo ad esibirsi sarà DJ Aladyn, da anni a Radio Deejay dove cura la regia del programma “Tropical Pizza”. Il deejay è anche l’inventore del format Selecta Vision in cui il dj set diventa anche visivo con immagini mixate a tempo. Nelle sfilate successive sul palco/consolle del Jova Beach Opening Track si avvicenderanno anche Waxlife, Albert Marzinotto, Tancredi Onori e Luca Bacchetti. Resident fisso DJ LRNZ, già noto in zona per i party estivi e il ferragosto in spiaggia che accompagnerà tutti i corsi.

Le date del Jova Beach Tour

L’iniziativa è patrocinata da DJ Mag Italia e rientra nei preparativi del Jova Beach Tour, un party nelle migliori spiagge italiane organizzato da Jovanotti. Il tour debutterà il 6 luglio a Lignano Sabbiadoro e si concluderà il 31 agosto proprio a Viareggio nella seconda tappa città dopo il sold out registrato per il 30 luglio. Queste tutte le date:

06 luglio Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell'Italia

10 luglio Rimini, Spiaggia di Rimini Terme

13 luglio Castel Volturno, Lido Fiore Flava Beach

16 luglio Marina di Cerveteri, Lungomare dei Navigatori Etruschi

20 luglio Barletta, Lungomare Pietro Mennea

23 luglio Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria

27 luglio Albenga, Spiaggia Fronte Isola

30 luglio Viareggio, Spiaggia Muraglione

03 agosto Lido Di Fermo, Lungomare Fermano

07 agosto Praia A Mare, Dino Beach Area

10 agosto Roccella Jonica, Area Natura Village

13 agosto Policoro, spiaggia Torre Mozza

17 agosto Vasto, Area Eventi Lungomare

20 agosto Lido degli Estensi, Arenile Porto Canale

24 agosto Marebbe, Cima Plan de Corones

28 agosto Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell’Italia

31 agosto Viareggio, Spiaggia Muraglione

La scelta delle spiagge non è casuale, Jovanotti ha spiegato la sua volontà di scegliere spiagge vissute dalla gente e non luoghi esclusivi. Inoltre il progetto è sostenuto dal WWF per l'ecosostenibilità e la salvaguardia delle spiagge vittime delle microplastiche. JOVA BEACH e il WWF PlasticFree Tour sensibilizzeranno l’opinione pubblica e offrire soluzioni concrete su una delle principali emergenze ambientali che sta mettendo a rischio molte specie animali e minacciando la salute umana, vista la contaminazione da plastica delle catene alimentari.

Il box "Oh, Live!"

Il 30 novembre è uscita l'ultima novità discografica di Jovanotti: “Oh, Live!”. Si tratta di un box che contiene il cd “Oh, Vita!”, album prodotto da Rick Rubin, e il dvd del concerto tratto da Lorenzo Live 2018. Lo show con la regia di Leandro Emede è stato replicato 67 volte in Italia e in Europa. Per l’uscita di questo nuovo progetto discografico è stato pubblicato “Chiaro di luna”, ennesimo estratto dall’album “Oh, Vita!”. Il video che accompagna il brano è stato girato ad Asmara in Eritrea.