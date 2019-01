Riccardo Sinigallia in concerto a Torino: info e scaletta

Partirà giovedì 17 gennaio dall’Hiroshima Mon Amour di Torino il “Ciao cuore Tour”, la nuova tournée di Riccardo Sinigallia nei club delle principali città italiane. Un tour in cui a comporre la colonna sonora saranno naturalmente le canzoni estratte da “Ciao cuore”, il più recente disco del cantautore romano, anticipato dall’omonimo singolo, il cui videoclip vede come protagonista l’attore Valerio Mastandrea.

La scaletta del concerto di Torino



Sul palco, Riccardo Sinigallia sarà accompagnato da Andrea Pesce alle tastiere, Ivo Parlati alla batteria, Laura Arzilli al basso e ai cori e Francesco Valente alla chitarra. Oltre ai brani estratti dal nuovo album, “Ciao cuore”, pubblicato nel settembre del 2018 per etichetta Sugar Music, Sinigallia proporrà anche alcuni tra i brani che hanno reso celebre la sua carriera: da “Amici nel tempo” a “Se potessi incontrarti ancora”, passando per “La descrizione di un attimo”. Essendo quella in programma all’Hiroshima Mon Amour di Torino la prima data del tour, non è possibile prevedere con esattezza quale sarà la scaletta. Ecco quindi quali sono le canzoni che erano state suonate da Riccardo Sinigallia durante uno dei suoi ultimi concerti:

E invece io

Che non è più come prima

Io e Franchino

Per tutti

Le ragioni personali

Prima di andare via

Amici nel tempo

Finora

Bellamore

La descrizione di un attimo

La revisione della memoria

Uscire fuori

Buonanotte

Anni di pace

Solo per te



Le info sul concerto all’Hiroshima Mon Amour di Torino

L’Hiroshima Mon Amour è raggiungibile in macchina e con i mezzi. Per chi arriva con la propria auto da nord, bisogna proseguire lungo la tangenziale in direzione sud, per poi uscire in Corso Unità d'Italia. Quindi, bisogna seguire le indicazioni per Lingotto Fiere e imboccare il sottopassaggio. Ancora, all'uscita del sottopassaggio girare a sinistra in Corso Corsica. Arrivando da sud, invece, bisogna uscire dalla tangenziale a Moncalieri/Corso Unità d'Italia, quindi seguire le indicazioni per Lingotto Fiere, imboccare il sottopassaggio. Infine, all'uscita del sottopassaggio girare a sinistra in Corso Corsica. Per chi arriva con la metropolitana, la fermata è Lingotto. Il locale è inoltre raggiungibile con il motorino utilizzando il servizio di scooter sharing MiMoto. È stata aperta un'area operativa speciale di fronte al locale, che consente di parcheggiare lo scooter MiMoto lì davanti.

Il “Ciao cuore Tour”



Dopo la prima tappa del 17 gennaio all’Hiroshima Mon Amour di Torino, la tournée di Riccardo Sinigallia si sposterà nei club delle principali città italiane, con l’ultimo concerto in programma il 16 febbraio al Monk Club di Roma. Le date del “Ciao cuore Tour”: