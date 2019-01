Eros Ramazzotti, già venduti 300 mila biglietti del tour

Il 17 febbraio partirà da Monaco di Baviera il “Vita ce n’è World Tour” di Eros Ramazzotti. Sono oltre 70 le date in programma e più di 300 mila i biglietti venduti. Un grande successo per il cantautore italiano che in questi giorni pubblicherà il nuovo singolo “Per le strade una canzone” in collaborazione con Luis Fonsi. Il brano verrà trasmesso a partire dal prossimo 18 gennaio. Nella stessa data, inizieranno anche le prove per il “Vita ce n’è World Tour”. La canzone fa parte di “Vita ce n’è”, ultimo album di Eros Ramazzotti che ha già conquistato il disco di platino. Trainato dai primi due singoli “Vita ce n’è” e “In primo piano”, il lavoro discografico ha conquistato i fan storici di Ramazzotti e catturato l’attenzione della critica. Il testo del nuovo singolo “Per le strade una canzone” è stato scritto da Cheope, mentre l’adattamento spagnolo è stato curato da Ignacio Maño Guillen. La musica, invece, riporta la firma di Federica Abbate, Cino e dello stesso Eros Ramazzotti.

Il tour mondiale di Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti ha annunciato l’inizio delle prove del tour tramite un messaggio sui social: «Dal 18 iniziamo le prove per #vitacenèworldtour 2019. […] Pronti per mettere in “bolla” questa nuova bellissima esperienza con tutti voi, senza dimenticare che quest’anno scoccano i 35 anni da “Terra Promessa”. Come vola il tempo». Il tour partirà il 17 febbraio da Monaco, attraverserà le principali città d’Europa e America e si concluderà il 30 ottobre a Stoccolma. Queste tutte le date in programma:

17 febbraio, Monaco, Olympiahalle

18 febbraio, Monaco, Olympiahalle

20 febbraio, Colonia, Lanxess Arena

22 febbraio, Luxembourg, Rock Hall

25 febbraio, Stoccarda, Schleyerhalle

2 marzo, Torino, Pala Alpitour

5 marzo, Milano, Mediolanum Forum

6 marzo, Milano, Mediolanum Forum

8 marzo, Milano, Mediolanum Forum

9 marzo, Milano, Mediolanum Forum

12 marzo, Roma, Palalottomatica

13 marzo, Roma, Palalottomatica

15 marzo, Roma, Palalottomatica

16 marzo, Roma, Palalottomatica

19 marzo, Lione, Le Halle Tony Garnier

21 marzo, Madrid, Palacio Vista Alegre

23 marzo, Barcellona, Palau St. Jordi

25 marzo, Zurigo, Hallenstadion

28 marzo, Parigi, Accorshotel Arena

31 marzo, Bruxelles, Forest National

1 aprile, Bruxelles, Forest National

3 aprile, Amsterdam, Ziggo Dome

5 aprile, Londra, Eventim Apollo

7 aprile, Marsiglia, Le Dome

9 aprile, Geneva, Arena

11 aprile, Leipzig, Arena

13 aprile, Mannheim, Arena

15 aprile, Vienna, Stadthalle

14 maggio, Guadalajara, Auditorium Telmex

16 maggio, Mexico City, Auditorio Nacional

18 maggio, Monterrey, Banamex Auditorium

21 maggio, Los Angeles, Greek Theatre

24 maggio, Miami, American Airlines Arena

28 maggio, Panama City, Teatro Anayansi

31 maggio, Sao Paulo, Espacio Das Americas

2 giugno, Rio De Janeiro, Vivo Rio

5 giugno, Santiago Del Chile, Movistar Arena

8 giugno, Buenos Aires, Luna Park

13 giugno, Laval, Place Bell

15 giugno, Toronto, Scotland Bank Arena

18 giugno, New York, Radio City Music Hall

20 giugno, Philadelphia, Metropolitan Opera House

22 giugno, Boston, Boch Center Wang Theatre

26 giugno, Chicago, Rosemont Theatre

13 luglio, Bastia, Festival Festa Maió

16 luglio, Lucca, Lucca Summer Festival

18 luglio, Nichelino (To), Stupinigi Sonic Park

24 luglio, Las Palmas, Gran Canaria Arena

27 luglio, Klagenfurt, Woethersee Stadium

29 luglio, Colmar, Foire Aux Vins D‘Alsace

31 luglio, Carcassonne, Festival De Carcassonne

3 agosto, Taormina (Me), Teatro Antico

4 agosto, Taormina (Me), Teatro Antico

6 agosto, Taormina (Me), Teatro Antico

15 agosto, Opatija, Festival Opatija

11 settembre, Verona, Arena di Verona

12 settembre, Verona, Arena di Verona

14 settembre, Verona, Arena di Verona

24 settembre, Belgrade, Stark Arena

27 settembre, Athens, Faliro Pavilion

30 settembre, Skopie, Boris Trajkovski Vip Arena

3 ottobre, Sofia, Arena Armeec Hall

5 ottobre, Bratislava, O’Nepela Arena

8 ottobre, Kiev, Sport Palace

11 ottobre, Mosca, Crocus Hall

13 ottobre, San Pietroburgo, Ice Palace

15 ottobre, Helsinki, Hartwall Arena

18 ottobre, Kaunas, Zalgirio Arena

20 ottobre, Varsavia, Torwar Hall

22 ottobre, Praga, O2 Arena

24 ottobre, Budapest, Arena

27 ottobre, Copenaghen, KB Hallen

30 ottobre, Stoccolma, Ericsson Globe

Gli appuntamenti in programma in Italia

Il tour mondiale di Eros Ramazzotti farà tappa in Italia a marzo con i concerti a Milano, Roma e Torino. Un’altra serie di concerti nel nostro Paese è programmata per l’estate, infatti Ramazzotti a luglio sarà sui palchi di Lucca Summer Festival e Stupinigi Sonic Park, mentre in agosto lo ospiterà il Teatro Antico di Taormina. Infine a settembre sarà la volta dell’Arena di Verona con tre date in programma.