Uscirà il 26 aprile “In The End”, l’album che segnerà la fine dell’esperienza dei Cranberries. A fare da lancio all’ultimo lavoro della band irlandese, un anno esatto dopo la perdita della cantante Dolores O’Riordan, è il singolo “All Over Now”, pubblicato martedì 15 gennaio. Il brano, come il resto del disco, vede la sua genesi nel maggio 2017 mentre la band era in tour. Nell’inverno del 2017 Noel e Dolores avevano scritto e provinato le undici canzoni finali del disco, ma poi, venuta a mancare tragicamente la cantante, con il supporto della sua famiglia, gli altri membri del gruppo hanno voluto onorare l’amica portandone a termine il lavoro per un’ultima volta. «Non riesco a pensare ad un modo più calzante di questo di commemorare il primo anniversario della scomparsa di Dolores e di celebrare la sua vita», ha commentato Eileen O’Riordan, la mamma dell’artista irlandese. Trent’anni dopo essersi formati a Limerick, inizialmente col nome di The Cranberries Saw Us, il gruppo rilascerà a fine aprile il suo ottavo ed ultimo album. Un ultimo saluto ai propri fan.

Il testo di “All Over Now”

Questo il testo completo della nuova canzone dei Cranberries:

Do you remember

Remember the night

At a hotel in London

They started to fight

She told the man that

She fell on the ground

She was afraid that

The truth would be found



Do you remember

Do you recall

Do you remember

I remember it all



It's all over now

It's all over now

It's all over now

It's all over now



Do you remember

Remember the place

In a hotel in London

A scar on her face

She told the man that

She fell on the ground

She was afraid that

The truth would be found



Do you remember

Do you recall

Do you remember

'Cause I remember it all



It's all over now

It's all over now

It's all over now

It's all over now



It's all over now

It's all over now

It's all over now

It's all over now

Il significato della canzone

“È tutto finito ora”. Un titolo che più emblematico non si poteva immaginare per il singolo che fa da apripista a quello che sarà l’ultimo album dei Cranberries. Ma tutto il brano sembra una sinistra profezia postuma. “Ricordi quel posto in un hotel a Londra?”, la frase con cui si apre il brano e la mente vola subito all’Hilton Hotel dove la cantante venne trovata senza vita. Ma sarebbe un errore forzare troppo il parallelo tra la canzone e la vicenda personale dell’artista irlandese. Non si tratta di un epitaffio voluto. Da quanto riferito dai compagni nella band, Dolores era eccitata di vedere la loro nuova musica prendere forma. L’idea, insomma, era quella di realizzare la miglior canzone rock possibile, strizzando l’occhio ai primi album targati Cranberries, quelli che nella combinazione tra la sofferta voce della O’Riordan e i graffianti suoni figli del rock inglese degli anni Novanta avevano trovato la loro fortuna. “It’s only rock’n’roll but I like it”, diremmo con i versi dei Rolling Stones.