Il tempo passa per tutti, eppure per qualcuno è decisamente meno visibile che per qualcun altro. È il caso della cantautrice australiana Natalie Imbruglia, che, a 43 anni, sembra ancora la ragazzina scapigliata che nel 1997 scalò le classifiche di mezzo mondo con «Torn». L’ultima riprova arriva da un selfie, pubblicato su Instagram dalla stessa Imbruglia, in cui - a Melbourne, sua città natale - sorseggia un frullato dal colore verde intenso e sorride all’obbiettivo, mettendo in risalto i suoi occhi azzurrissimi.

I commenti al selfie

Nel giro di qualche ora lo scatto in questione ha fatto incetta di like (al momento, siamo a oltre 17 mila) e mandato in visibilio i migliaia di fan sparsi per il globo. "Giuro, non invecchi mai! Sei eternamente bella” le ha scritto qualcuno, “Ommioddio sei incredibile, così giovane e senza tempo” ha commentato qualcun altro, “Il volto è lo specchio dell'anima. Quello che sto cercando di dire è che sei una brava persona con un grande cuore” ha aggiunto un terzo.

Quotidiane sessioni di yoga e una rigida dieta alimentare



Il suo segreto? Quotidiane sessioni di yoga e una rigida dieta alimentare, come svelato di recente dalla popstar in un'intervista a Sporteluxe: «Ho scoperto che una dieta pulita fa miracoli per la mia pelle. Mangio un sacco di verdure verdi e cerco di tenere molto alcalinizzato il mio organismo» ha raccontato Imbruglia, ufficialmente single dopo la fine del matrimonio con il cantante inglese Daniel Johns, durato dal 2003 al 2008. «Se il mio corpo diventa troppo acido, la mia pelle si guasta».

L’importanza di trova prima un equilibrio interiore



Sempre la cantautrice ha, però, aggiunto che è non è possibile riuscire a trovare un equilibrio esteriore se non si sta bene all’interno, dal punto di vista psicologico: «Non si tratta solo dell’aspetto fisico. C'è molta pressione perché le donne si prendano cura del loro aspetto fisico, ma credo che sia altrettanto importante prendersi cura del proprio benessere generale».