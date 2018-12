Concerto di Capodanno a Roma: programma, scaletta e artisti

Molto più che un semplice concertone quello organizzato a Roma dal Comune per il Capodanno di quest’anno. La serata che traghetterà la Capitale dal 2018 al 2019 avrà il suo fulcro al Circo Massimo, dove l’amministrazione comunale ha organizzato una grande serata-evento tutta dedicata ai cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna, che ricorrerà proprio nell’anno che verrà. Il momento clou arriverà subito dopo la mezzanotte con il concerto dell’acclamatissimo Achille Lauro, ma sarà tutta una serata molto particolare per chi sceglierà di passare la serata nell’antico circo romano.

Il programma

La festa inizierà intorno alle 21 e si protrarrà fino a notte inoltrata, con i dj di Dimensione Suono Roma a fare da trait d’union tra le varie parti dello spettacolo. Ad aprire la serata sarà la performance dei Kitonb, compagnia di teatro estremo, che per l’occasione porterà in scena prima la “Ode Alla Luna”, un omaggio in due parti creato per la Festa e dedicato all’anniversario del viaggio dell’uomo sul satellite terrestre, e poi “Carillon, Il Volo Del Tempo”, un grande spettacolo di teatro urbano che si sviluppa tra la terra e il cielo, con un innovativo allestimento in cui spettacolari macchine sceniche in movimento, gigantesche scenografie volanti manovrate da autogrù idrauliche e azioni coreografiche dei danzatori-acrobati creano uno spettacolo tridimensionale che coinvolge lo spettatore a 360°. In mezzo, sempre prima della mezzanotte, ci saranno i concerti della Piccola Orchestra di Tor Pignattara prima e di Vinicio Capossela poi. Quest’ultimo eseguirà un concerto per parole e musica dal titolo “In Difesa Della Luna”, breve viaggio di andata e ritorno dal Circo Massimo alla Luna in tributo a Guido Ceronetti, ai lunatici, ai seleniti, ai gladiatori, agli allunanti. Al fianco del musicista emiliano, Vincenzo Vasi (campioni e diavolerie spaziali) e Asso Stefana (chitarre serenanti). Ad accompagnare il countdown di nuovo i dj di Dimensione Suono Roma ed i fuochi d’artificio realizzati da Acea, ma esaurite le celebrazioni di inizio nuovo anno salirà sul palco il “padrone di casa” Achille Lauro per un live che si annuncia incendiario. Finita l’esibizione del rapper romano, musica fino all’alba di nuovo con Dimensione Suono Roma.

La scaletta

Di seguito la scaletta orario per orario di tutta la serata:

Ore 21 – Presentazione e prima parte dello spettacolo dei Kitonb “Ode Alla Luna”

Ore 21.30 – Concerto Piccola Orchestra Tor Pignattara

Ore 22 – Seconda parte dello spettacolo dei Kitonb “Ode Alla Luna”

Ore 22.15 – Concerto Vinicio Capossela

Ore 22.45 – Spettacolo dei Kitonb “Carillon, Il Volo Del Tempo”

Ore 23.50 – Countdown

Ore 24 – Fuochi d’artificio

Ore 00.30 – Concerto Achille Lauro

Ore 01.30 – Dj set a cura di Dimensione Suono Roma

Il ritorno a casa di Achille Lauro

Certo, la serata a tema lunare è suggestiva e accattivante, ma l’attesa maggiore è sicuramente per il ritorno di Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro, nella sua Roma. Il rapper della Conca D’Oro, reduce dal successone dell’album “Pour L’Amour” e dalla chiacchierata collaborazione con Anna Tatangelo per il duetto “Ragazze Di Periferia 2.0”, è anche fresco di annuncio di partecipazione al prossimo Festival di Sanremo.