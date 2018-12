The Strokes, la band tornerà in tour nel 2019

Manca poco al ritorno dei The Strokes: Julian Casablancas e la sua band torneranno in tour nel 2019 ed è già stata annunciata la prima data europea in occasione del BBK Live Festival. La manifestazione si terrà a Bilbao, in Spagna, dall’11 al 13 luglio del prossimo anno. Oltre agli Strokes, nella line up compaiono anche i nomi di artisti come Thom Yorke, Weezer, Modeselektor, Nils Frahm, Suede, Brockhampton e tanti altri. Julian Casablancas sarà doppiamente ospite del festival, dato che tra le band già annunciate compare anche il suo progetto parallelo con i The Voidz.

Il ritorno degli Strokes

Secondo il comunicato stampa ufficiale, la data in programma al BBK Festival 2019 “darà il via al ritorno globale” degli Strokes. La band icona dell’indie rock tornerà sui palchi a più di due anni di distanza dall’ultima performance live (che risale ad aprile 2017). Date le premesse, dovrebbe presto arrivare l’annuncio di altre date europee e nei festival di tutto il mondo. Per ora, sui profili social ufficiali degli Strokes è comparsa solamente una foto di una cartina geografica con focus sulla Spagna e una puntina a segnare e ricordare l’appuntamento di Bilbao. Nessuna news per quanto riguarda la possibilità di un nuovo album in lavorazione. Lo scorso anno il padre del chitarrista, Albert Hammond, aveva fomentato l’entusiasmo dei fan dicendo che la band del figlio era tornata in studio, al lavoro col celebre produttore Rick Rubin. La rettifica è arrivata pochi giorni dopo direttamente da Albert Hammond Jr.: «perdonate Albert Sr., si è entusiasmato troppo presto. Al momento ci sono tanti interrogativi e un mucchio di chiacchiere. Ci siamo trovati e abbiamo suonato qualche idea a Rick per avere un suo parere, ma anche solo un ipotetico piano per un nuovo disco è lontano anni luce». Attualmente sembra che i fan si dovranno accontentare di un ritorno solamente come formazione live, ma si sa, la speranza…

Nel frattempo, i progetti paralleli

Negli ultimi anni i membri degli Strokes si sono dedicati ai propri rispettivi progetti paralleli. Il frontman e cantante della band, Julian Casablancas, ha lavorato alle canzoni dei The Voidz: dopo l’esordio discografico “Tyranny” nel 2014, la band ha pubblicato il nuovo album “Virtue” per RCA Records il 30 marzo 2018. Nel frattempo, anche il chitarrista Albert Hammond Jr. ha portato avanti i suoi altri progetti e il 9 marzo 2018 è uscito il suo quarto album solista “Francis Trouble” per Red Bull Records. L’ultimo album degli Strokes, “Comedown Machine”, risale al 2013. Dal disco sono stati estratti i singoli “One Way Trigger” e “All the Time”. Qualche anno più tardi, a maggio 2016 è uscita l’ultima pubblicazione discografica della band: l’EP “Future Present Past”, contenente tre brani inediti e un remix (“Drag Queen”, “Oblivius”, “Threat of Joy” e “Oblivius - Moretti remix”). Questo EP è stata la prima pubblicazione degli Strokes a uscire per Cult Records, l’etichetta discografica indipendente fondata da Julian Casablancas. Tutti i fan sono in attesa di notizie su quello che sarà il sesto album in studio della band newyorkese, ma ad ora ci si dovrà accontentare di poterli ascoltare nuovamente live durante il tour 2019 in arrivo.