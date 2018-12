Alice Cooper in concerto a Torino il 10 settembre 2019

La rockstar americana torna in Italia per un’unica data al PalaAlpitour: biglietti già in vendita

Torna in Italia dopo due anni uno dei signori dell’hard rock. Alice Cooper ha annunciato che sarà nel nostro paese per un unico concerto, al PalaAlpitour di Torino, il prossimo 10 settembre 2019 (orario di inizio previsto per le 20). I biglietti sono in vendita dalle ore 10 di martedì 18 dicembre: 46 euro per il parterre in piedi, 51,75 euro per il primo anello numerato laterale, 57,50 euro per il primo anello numerato frontale. Disponibili anche quattro tipologie di Vip Package. Il Concert Vip Package (193,62 euro) include un biglietto parterre e merchandise da collezione. Il Gold Preshow Vip Package – Parterre (prezzo 341,24 euro) include invece un biglietto di parterre, giro guidato sul palco prima dello show, foto con FrankenAlice e la tua testa nella ghigliottina di Alice, poster commemorativo autografato da Alice Cooper, setlist ufficiale, merchandise con design esclusivo ed ingresso anticipato. Il Gold Preshow Vip Package – Tribuna Centrale (prezzo 352,77 euro) comprende gli stessi benefit ma con biglietto di primo anello anziché di parterre, mentre il Diamond Insanity Package (prezzo 784,10 euro) aggiunge l’after show esclusivo con meet&greet con l’artista e la possibilità di essere estratti a sorte per lanciare dei palloni alla fine dello show.

Il “Ol’ Black Eyes is Back Tour”

Alice Cooper sta girando il mondo ormai da un paio d’anni con il suo “Ol’Black Eyes Is Back Tour”, chiaro richiamo al trucco nero con il quale usa contornarsi gli occhi. Dopo l’esibizione del 13 luglio al Roxodus Festival, in Canada, il ciclo di concerti sbarcherà in Europa per la parte finale dell’estate. Queste le date al momento in programma:

31 agosto – Aarhus, Riverside Arena

3 settembre – Marsiglia, Le Dome

5 settembre – Bordeaux, Arkea Arena

7 settembre – Madrid, Vistalegre

8 settembre – Barcellona, Sant Jordi Club

10 settembre – Torino, PalaAlpitour

11 settembre – Mannheim, Sap Arena

13 settembre – Berlino, Max Schmeling Halle

15 settembre – Bratislava, Incheba

16 settembre – Vienna, Stadthalle

18 settembre – Stoccarda, Porsche Arena

20 settembre – Parigi, La Seine Musicale

23 settembre – Amburgo, Barclaycard Arena

30 settembre – Lipsia, Arena

1 ottobre – Monaco di Baviera, Olympiahalle

La possibile scaletta

Di fatto, l’attività di Alice Cooper, ormai prossimo ai cinquant’anni di carriera, non si è mai arrestata. L’ultimo disco in studio è “Paranormal” del 2017, che vide ricostituita tutta la Alice Cooper Band ad eccezione del chitarrista Glen Buxto, deceduto nel 1997, ma il 31 agosto scorso è uscito “A Paranormal Evening – Live At The Olympia Paris”, disco che ripercorre l’ultimo concerto parigini del rocker. Facile immaginare che la scaletta che porterà sul palco di Torino attingerà a piene mani dai grandi successi della rockstar di Detroit. Per farsi un’idea, questa è la scaletta che Vincent Damon Fournier (questo il suo vero nome) ha portato in scena lo scorso 29 ottobre nel live di Grand Rapids: