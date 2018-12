Cherofobia di Martina Attili è tra le parole più ricercate su Google nel 2018

Non è riuscita a conquistare la finale dell’ultima edizione di X Factor 2018, in programma giovedì 13 dicembre su Sky Uno, ma Martina Attili ha invaso il web con la sua “Cherofobia”. Sono più di 18 milioni le visualizzazioni del video della cantante 17enne di Roma, un successo straordinario che le permette di conquistare il premio di video più visto di Youtube nel 2018. Nella classifica della YouTube Rewind 2018, Martina Attili ha conquistato il podio con il brano che ha portato proprio alle audizioni di X Factor. Al termine della sua esibizione, il pubblico diede vita ad una straordinaria standing ovation. La canzone “Cherofobia” è stata talmente apprezzata dai giudici che è diventato l’inedito portato da Martina Attili nelle fasi finali di X Factor. Al primo ascolto, Fedez aveva dichiarato: «Ho sviluppato una nuova patologia: la paura di non riuscire a vedere nessuno più bravo di te su questo palco».

Martina Attili e la cherofobia

Il successo del brano ha spinto tantissime persone ad effettuare su Google numerose ricerche sulla parola “cherofobia” e sulla stessa canzone di Martina Attili. Un aspetto talmente rilevante che ha portato Cherofobia di Martina Attili ad essere tra le parole più ricercate su Google nel 2018. La cherofobia è una forma di ansia che implica la paura di essere felici. Chi ne soffre infatti è talmente preoccupato all'idea di dover affrontare situazioni negative, che fugge da quelle positive, ritrovandosi a vivere in un generale stato di infelicità. Si tratta di un disturbo che Martina Attili ha sviluppato durante un periodo particolarmente difficile. All’epoca aveva incontrato un ragazzo a cui non riusciva a esprimere i propri sentimenti. Il motivo, probabilmente, era dovuto proprio alla paura di essere felici.

Un talento naturale

Originaria di Roma, Martina Attili ha coltivato un amore per l'arte a tutto tondo. Con il brano intitolato “Un incubo ogni giorno” ha vinto nel 2017 il Premio Piero Calabrese e quest’anno è riuscita a superare le audizioni di X Factor 2018 ottenendo quattro sì dai giudici e conquistando da subito il pubblico presente. Queste le parole della ragazza sui social dopo la sua prima esibizione ad X Factor: «Sono dannatamente felice, me lo merito. Ognuno di noi se lo merita. La felicità è un diritto e sta a noi reclamarla [...]. Io non sono più cherofobica e questo è tutto merito vostro». L’inedito “Cherofobia”, della giovanissima cantante inserita nella categoria Under donne di Manuel Agnelli, è anche nella top 5 dei singoli più venduti in Italia. Ecco il testo della canzone di Martina Attili, concorrente di X Factor 2018:

Come te la spiego la paura di essere felici

quando non l’hanno capita nemmeno i miei amici?

Mi dicono di stare calma, quando serve

mi portano del latte caldo e delle coperte

ed è proprio quando stanno a parlare che vorrei gridare

“Grazie a tutti,

ora potete andare”,

ma resto qui

a guardare un film

Questa è la mia cherofobia.

No, non è negatività,

questa è la mia cherofobia.

Fa paura la felicità

Questa è la mia cherofobia,

ma tu resta

Come lo spiego quando nessuno ti capisce,

quando niente ti ferisce,

l’indifferenza più totale verso la forma astrale del male

abbiamo stretto un rapporto speciale

e provo a raccontarlo in ogni canzone,

ma la gente pensa sempre “Parli di altre persone.

Ma come tu così carina con la faccia da bambina,

con la voce da piccina”

E cerco ogni forma di dolore

mischiata al sangue col sudore

e sento il respiro che manca e sento l’ansia che avanza.

Fatemi uscire da questa benedetta stanza

Questa è la mia cherofobia.

No, non è negatività,

questa è la mia cherofobia.

Fa paura la felicità

Questa è la mia cherofobia,

ma tu resta