Lp, le canzoni del nuovo album "Heart to mouth"

Laura Pergolizzi, nome d’arte LP, ha pubblicato “Heart To Mouth”, il suo quinto album uscito il 7 dicembre 2018. Nello stesso giorno è uscito anche “Recovery”, il primo singolo estratto dal nuovo progetto musicale della cantante statunitense. “Heart To Mouth” conferma le ottime sensazioni avute con gli album precedenti grazie ad uno stile senza filtri e limitazioni che le ha permesso di conquistare i suoi fan. Un’impronta unica e ben definita, così come dichiarato dalla stessa LP: «Quando prendo il microfono e comincio a costruire melodie, posso finalmente sentire quella linea diretta che parte dal mio cuore e arriva alla mia bocca. In passato era come se fossi in una città piena di strade e non sapevo quale direzione prendere. Ora mi sento come se avessi una grande autostrada per comunicare le emozioni. Tutte le canzoni vengono dallo stesso posto».

La tracklist di "Heart to Mouth"

Il singolo "Recovery" riflette quanto dichiarato dall’artista con versi coraggiosi e un ritornello orecchiabile e sincero. Il video musicale dà vita alle sue parole mentre descrive la dissoluzione di una relazione le cui braci non si spegneranno così facilmente. Nei testi di “Heart to Mouth” sono affrontati diversi temi: dall’amore alle insicurezze, dal rimpianto all’infedeltà, passando per la redenzione, il sogno, l’abbandono, la lussuria e l’insicurezza. La cantante ha lavorato all’album insieme al “solito” Mike Del Rio, suo storico collaboratore, che già aveva curato la produzione di “Lost on You”. «Credo che questo disco abbia esaltato la mia tendenza a penetrare nella parte più oscura di me. Sono canzoni nate in tour e del resto sono in giro praticamente senza soluzione di continuità da quasi tre anni. Mi sono dunque ritrovata spesso sola con me stessa, e quindi ho avuto molto tempo per riflettere». Questa la tracklist di “Heart to Mouth”:

Dreamcatcher When I'm Over You One Night In The Sun Girls Go Wild Recovery The Power Dreamer House On Fire Hey Nice To Know Ya Die For Your Love Shaken Special

I singoli e il possibile tour in Europa

Il nuovo singolo di LP arriva subito dopo "Girls Go Wild". Nel giro di un mese, la canzone raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni su YouTube e 1,2 milioni di stream Spotify. Billboard ha elogiato la canzone e il successo di pubblico e critica è stato straordinario. I singoli rappresentano solo due assaggi della varietà presentata nel disco “Heart To Mouth”. La cantante presenterà questo suo nuovo atteso lavoro dal vivo, con un lungo tour invernale interamente negli Stati Uniti che prenderà il via il 26 gennaio 2019 dal Fox Theater di Oakland (CA). Al momento non sono previste delle tappe in Italia ma, visti i suoi tanti show (compresa anche una recente partecipazione al Festival di Sanremo) nel nostro Paese, non è da escludere che si tratti solo di questione di tempo. Dopo aver pubblicato "Lost On You", il suo quarto album in studio, LP ha girato il mondo in tour e ha partecipato a numerosi festival come Coachella, Osheaga, Outside Lands, Mad Cool e tanti altri. La title-track del disco ha raggiunto i 500 milioni di stream e il disco di platino in Russia, Polonia, Grecia, Svizzera e Francia. I video ufficiali dei singoli "Lost On You", "Muddy Waters" e "When We're High" hanno raggiunto le 280 milioni di visualizzazioni complessivi.