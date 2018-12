Gemitaiz in concerto a Padova: info e scaletta

Continuano le date autunnali del “Paradise Lost Club Tour” di Gemitaiz: il rapper romano farà tappa a Padova sabato 1 dicembre per esibirsi sul palco del Gran Teatro Geox. La tournée di presentazione del nuovo album “Davide” ha riscosso un grandissimo successo tra il pubblico, registrando sold out dopo sold out. Di seguito tutte le informazioni per arrivare preparati al concerto di Padova.

Tutte le info sul concerto a Padova

Gemitaiz arriverà al Gran Teatro Geox di Padova sabato 1 dicembre, come sempre accompagnato sul palco da Mixer T. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21:30. Per questa tappa del “Paradise Lost Club Tour” ad ora sono ancora disponibili biglietti acquistabili su circuito Ticketone (online o nei punti vendita autorizzati). Il prezzo è di 26 euro, diritti di prevendita inclusi, a cui si devono aggiungere eventuali commissioni di servizio. Il Gran Teatro Geox si trova in via Tassinari 1 a Padova, vicino all’uscita 4 della tangenziale. Per il concerto di Gemitaiz è attivo il servizio di bus navetta con prenotazione obbligatoria (potete trovare tutte le info sul sito web del Gran Teatro Geox, sezione info utili – bus navetta): la partenza è fissata alle ore 19:15 dalla Stazione F.S. Padova (corsia D, di fronte al chiosco dell’edicola e a Banca Antonveneta), il prezzo è di 3 euro per la singola corsa e di 5 euro per andata - ritorno.

La canzoni in scaletta al concerto

Gemitaiz non ha condiviso nessuna scaletta ufficiale per il “Paradise Lost Club Tour”, ma dalle dichiarazioni rilasciate saranno sicuramente presenti una grande quantità di brani di “Davide”, suo ultimo album pubblicato lo scorso 20 aprile per Tanta Roba / Universal Music. Date queste premesse, al concerto di Padova non potranno di certo mancare gli ultimi singoli: l’omonimo “Davide”, “Oro e argento”, “Tanta Roba Anthem”, “Fuori” e “Keanu Reeves”. Altro pezzo immancabile in scaletta è il nuovo brano pubblicato lo scorso 2 novembre: “Rollin”. Durante gli ultimi show Gemitaiz ha portato sul palco anche le sue strofe dei suoi featuring in “King’s Supreme” e “Killer Game”. Tra i brani che hanno segnato la sua carriera ci aspettiamo di sentire pezzi come “Nonostante tutto”, “Bene” e “Non se ne parla”. Questa è solo un’ipotesi delle canzoni presenti in scaletta, ma può certamente aiutare a farvi un’idea di cosa accadrà sul palco al concerto di Padova.

Le ultime tappe del “Paradise Lost Club Tour”

Dopo l’uscita del nuovo disco “Davide”, lo scorso 20 aprile, Gemitaiz è partito in tour per una prima serie di date estive nei vari festival. In autunno la tournée si è spostata all’interno dei club più importanti d’Italia, prendendo il nome di “Paradise Lost Club Tour”. Il suo inizio è stato segnato dal live dello scorso 9 novembre al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino) e gli show continueranno fino all’8 dicembre con l’ultima tappa al Vox Club di Nonantola (Modena). Mancano pochissimi appuntamenti alla fine del tour, se volete sentire Gemitaiz rappare sul palco siete ancora in tempo per acquistare i biglietti su circuito Ticketone. Queste le ultime e restanti date del “Paradise Lost Club Tour”: 1 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova, 7 dicembre al Pin Up Club di Mosciano Sant’Angelo (TE) e 8 dicembre al Vox Club di Nonantola (MO).