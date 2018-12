"Che meraviglia che sei" è il nuovo singolo di Gianni Morandi tratto dall'album "D'amore d'autore". Il brano è scritto da Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Il video che accompagna la canzone è composto da immagini tutte girate e montate dallo stesso Morandi, solamente con il suo cellulare. Il videoclip racconta il mondo femminile attraverso i volti di una serie di donne sorprese in momenti molto “normali” della loro vita quotidiana. Queste le parole del cantautore: «Nel video sono presenti 70 donne che ho incontrato negli ultimi mesi e possono rappresentare per me la meraviglia dell’universo femminile che ho sempre amato e cantato». Il video, girato tra Bologna, Roma, Carloforte e Milano, ha avuto tra i "registi" anche Anna, la moglie di Morandi. Anche in questo caso è stato utilizzato lo stesso cellulare. «Mi sono soffermato sulle facce che mi hanno colpito, da quelle giovanissime a quelle che raccontano una storia grazie ai segni del tempo e ho avuto il desiderio di raccoglierle. Una sorta di omaggio che, con le mie semplici capacità tecnologiche, ho girato e montato da solo con una applicazione che ho imparato ad usare anche grazie al mio rapporto con i social».

L'album "D'amore d'autore"

«È solo un piccolo video dedicato alla gigantesca meraviglia femminile. Se il mondo fosse in mano alle donne, tutto andrebbe molto meglio”, queste le parole di Morandi. "D'amore d'autore" è un album composto da nove brani, di cui otto inediti e una cover, rappresentata da Onda su onda di Paolo Conte, cantata in duetto con Fiorella Mannoia. All'album hanno partecipato come autori Ivano Fossati, Luciano Ligabue, Tommaso Paradiso, Levante, Elisa, Paolo Simoni ed Ermal Meta. Questa la tracklist completa:

Ultraleggero (testo: Ivano Fossati)

Dobbiamo fare luce (testo: Luciano Ligabue)

Una vita che ti sogno (testo: Tommaso Paradiso)

Mediterraneo (testo: Levante)

Che meraviglia sei (testo: Giuliano Sangiorgi)

Se ti sembra poco (testo: Elisa)

Lettera (testo: Paolo Simoni)

Un solo abbraccio (testo: Ermal Meta)

Onda su onda (con Fiorella Mannoia) (testo: Paolo Conte)

Il successo live di Gianni Morandi

"Che meraviglia che sei" è il quarto singolo tratto dall'album dopo "Dobbiamo fare luce", "Una vita che ti sogno" e "Ultraleggero". Dopo l'uscita, Gianni Morandi è stato anche protagonista di tour nel 2018 che ha attraversato tutta l'Italia. In estate, data la grande richiesta, il tour è proseguito nella suggestiva Piazza degli Scacchi di Marostica a Villa Manin di Codroipo, passando per lo spettacolare Teatro Antico di Taormina e il Summer Festival di Lucca, conosciuto in tutto il mondo per aver luogo nella splendida Piazza Napoleone. Lo spettacolo "Gianni Morandi Tour 2018 d’amore d’autore" ha avuto come leitmotiv l’amore con una setlist di oltre 40 brani che ha spaziato dalle memorabili canzoni di Gianni alle hit più recenti, per più di due ore di live.