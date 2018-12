Per festeggiare i trenta anni di carriera, i Take That pubblicano uno speciale best of con duetti e i grandi successi del gruppo

Un nuovo album per festeggiare i trenta anni di carriera. I Take That si preparano ai festeggiamenti presentando la nuova canzone “Out Of Our Heads” e pubblicando “Odyssey”, disco che contiene i più grandi successi del gruppo. Uscito il 23 novembre, l’album prodotto da Stuart Price contiene ventisette brani storici della band, dal debutto nel 1992 con "Take That and Party" alle ultime produzioni. In aggiunta, la tracklist regala tre brani inediti e tanti ospiti. «Alcuni [brani] sono stati rielaborati, ma senza rovinare l’originale – ha detto Gary Barlow – Devi essere rispettoso, ma allo stesso tempo, devi avere l’ambizione di fare qualcosa di nuovo». Queste invece le parole di Mark Owen: «Volevamo raccontare la storia della band, la storia di cosa ci è successo. Se devi avere anche solo un disco dei Take That, devi prendere questo».

La tracklist di Odyssey

Tra gli ospiti c’è anche Barry Gibb dei Bee Gees che apparirà nella loro versione di "How Deep Is Your Love", mentre i Boyz II Men saranno ospiti di una nuova versione del classico hit "Love Is not Here Any More". Come parte delle celebrazioni per il trentesimo anniversario, la band sta anche realizzando un documentario intitolato Take That and Us per BBC One, che vedrà i fan parlare di come Take That abbia cambiato le loro vite. Questa la tracklist completa di Odyssey:

CD1:

Greatest Day (Odyssey Mix) It Only Takes A Minute (Odyssey Mix) These Days (Odyssey Mix) Could It Be Magic (Odyssey Version) Everything Changes (Odyssey Version) Travel Interlude Out Of Our Heads A Million Love Songs (Odyssey Mix) Sure (Odyssey Mix) Love Ain't Here Any More – featuring Boyz II Men (Odyssey Version) Spin Cry (Odyssey Mix) Said It All (Odyssey Mix) How Deep Is Your Love – featuring Barry Gibb (Odyssey Version)

CD2:

Let's Do It Again Interlude Patience (Odyssey Mix) The Flood (Odyssey Mix) Back For Good (Odyssey Mix) Get Ready For It (Odyssey Alt Intro) Everlasting Giants (Odyssey Mix) Shine (Odyssey Alt Intro) Never Forget (Odyssey Version) Relight My Fire ft. Lulu (Odyssey Version) Babe (Odyssey Version) Pray (Odyssey Version) Rule The World (Odyssey Version)

Il tour dei Take That a Lucca e Roma

Ovviamente per festeggiare il trentesimo anniversario dalla nascita, i Take That saranno in tour prima nel Regno Unito e poi in tutta Europa. Sono in programma due concerti nel nostro paese: il 28 giugno a Lucca (sul palco del Lucca Summer Festival, in Piazza Napoleone) e il 29 giugno a Roma (Cavea dell'Auditorium Parco della Musica). I biglietti saranno in vendita dalle ore 10.30 di venerdì 28 settembre su TicketOne.