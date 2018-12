Biglietti in vendita dal 30 novembre per l’unica data italiana dell’ex Genesis

Segnare in agenda: il 17 giugno 2019 Phil Collins torna in Italia per una data unica al Mediolanum Forum. I biglietti per il live dell'ex batterista dei Genesis saranno in vendita dalle ore 10 di venerdì 30 novembre sul circuito Vivaticket. Questi i prezzi (esclusi diritti di prevendita):

Poltronissima: 300 euro

Poltrona: 250 euro

Anello A Numerato I Settore: 300 euro

Anello A Numerato II Settore: 220 euro

Tribuna Gold Numerata: 200 euro

Anello B Numerato I Settore: 175 euro

Anello B Numerato II Settore: 150 euro

Anello C Numerato I Settore: 100 euro

Anello C Numerato II Settore: 90 euro

Lo “Still Not Dead Yet Live! Tour”

La data Milanese fa parte del nuovo tour di Phil Collins, “Still Not Dead Yet Live!”, che nel prossimo mese di giugno vedrà l’artista girare tutta Europa, dopo che la prima parte del 2019 sarà in giro tra Australia e Stati Uniti. Questo il calendario completo dei concerti europei:

2 giugno – Vienna, Ernst Happel Stadion

4 giugno – Lione, Groupama Stadium

5 giugno – Stoccarda, Mercedes-Benz Arena

7 giugno – Berlino, Olympiastadion

8 giugno – Aarhus, Ceres Park

10 giugno – Bergen, Bergenhus Fortress-Koengenbergen

12 giugno – Stoccolma (location da definire)

14 giugno – Hannover, Hdi Arena

17 giugno – Milano, Mediolanum Forum

18 giugno – Zurigo, Stadion Letzigrund

20 giugno – Nimega, Goffertpark

21 giugno – Colonia, Rhein Energie Stadion

24 giugno – Monaco di Baviera, Olympiastadion

25 giugno – Praga, O2 Arena

26 giugno – Varsavia, Pge Narodowy

La possibile scaletta

Certo è presto per fare supposizioni sui brani che Collins porterà sul palco di Milano fra più di sei mesi. Ma con la produzione di inediti ferma all’album “Testify” del 2002 e un’attività live che, pur se a rilento, non si è mai davvero fermata è possibile che il nuovo show dell’ex Genesis non si discosti troppo dalle ultime uscite dal vivo. Per farsi un’idea, questa è la scaletta che il musicista londinese, reduce dall’uscita dell’antologia “Plays Well With Others”. ha portato sul palco del Forum di Inglewood, in California, lo scorso 28 ottobre:

Souareba (Salif Keita cover) Against All Odds (Take A Look At Me Now) Another Day In Paradise I Missed Again Hang In Long Enough Throwing It All Away (Genesis song) Follow You Follow Me (Genesis song) Can’t Turn Back The Years Who Said I Would Separate Lives (Stephen Bishop cover) You’ll Be In My Heart Drum Trio Something Happened On The Way To Heaven You Know What I Mean In The Air Tonight You Can’t Hurry Love (The Supremes cover) Dance Into The Light Invisible Touch (Genesis song) Easy Lover (Philip Bailey cover) Sussudio Take Me Home

Dai Genesis al successo da solita

Un carriera vicina al mezzo secolo quella di Phil Collins, iniziata nel 1970 entrando come batterista nei Genesis di Peter Gabriel. Quando il leader della band lascia il gruppo nel 1975, ne diventa il frontman, ma già ad inizio anni Ottanta al fianco dell’attività nel gruppo fa partire quella, altrettanto di successo, come solista. Il parallelo dura fino al 1996, quando Collins abbandona i Genesis per dedicarsi completamente ad altri progetti. Il musicista inglese tornerà poi con i vecchi compagni (ma senza Gabriel e Hackett) per un tour a cavallo tra il 2006 e il 2007, compreso l’indimenticabile concerto gratuito al Circo Massimo di Roma davanti a mezzo milione di spettatori. Un live che poi è diventato anche un dvd: “When In Rome” del 2008.