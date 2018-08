Tutto su “Plays Well with Others”, il nuovo album di Phil Collins

Dopo l’antologia “The Singles”, Phil Collins ha annunciato l'uscita di un cofanetto complementare con le collaborazioni più importanti che hanno caratterizzato la sua carriera. L’opera comprende oltre quattro decenni di lavoro e include performance con nomi del calibro di Eric Clapton, Robert Plant, Paul McCartney, George Harrison, Brian Eno, John Cale, Brand X, Robert Fripp, Peter Gabriel, Frida, Philip Bailey, Chaka Khan, Tears For Fears, David Crosby, Quincy Jones, George Martin, i Bee Gees, Laura Pausini e molti altri. “Plays Well With Others” è in uscita il 28 settembre in concomitanza con l’inizio del suo tour in Nord America. La raccolta, composta da 4 album, copre la carriera di Collins dal 1969 al 2011 e include anche registrazioni inedite. Nell'annuncio del cofanetto, Phil Collins ha scritto: «Alcuni potrebbero dire che ho vissuto una vita meravigliosa. Per la maggior parte del tempo ho fatto quello che volevo e sono stato pagato bene per fare qualcosa che avrei fatto per niente: suonare la batteria. Durante quel periodo ho suonato con la maggior parte dei miei idoli e la maggior parte è diventata mia amica. Ringrazio gli artisti per avermi permesso di mettere insieme questo cofanetto»

“Plays Well With Others”, una nuova antologia di Phil Collins

Il titolo arriva da un episodio che ha caratterizzato la carriera dell’artista. Chester Thompson, l'uomo che divenne il batterista dei Genesis dopo che Collins passò ad essere il frontman, fece in modo che fosse fatto per lui un regalo di compleanno speciale. Non era un regalo enormemente costoso, solo una maglietta. Aveva però fatto stampare uno slogan per ribadire la volontà del suo compagno di band di suonare la sua batteria praticamente per qualsiasi sessione e il suo piacere nel lavorare come produttore per aiutare i musicisti che rispettava a fare i dischi che volevano: "Suona bene con gli altri".

La tracklist di “Plays Well With Others”

Sulla scia del suo successo solista, Collins è stato contattato da artisti già di successo che avevano bisogno di cambiare qualcosa e così ha aiutato Adam Ant, Clapton, Plant e Frida di Abba per le loro nuove sonorità.

Qui la tracklist completa di "Plays Well With Others".

CD 1

Guide Me Orion - Flaming Youth Knights (Reprise) - Peter Banks Don't You Feel It - Eugene Wallace I Can't Remember, But Yes - Argent Over Fire Island - Brian Eno Savannah Woman - Tommy Bolin Pablo Picasso - John Cale Nuclear Burn - Brand X No One Receiving - Brian Eno Home - Rod Argent M386 - Brian Eno ...And So To F... - Brand X North Star - Robert Fripp Sweet Little Mystery - John Martyn Intruder - Peter Gabriel I Know There's Something Going On - Frida Pledge Pin - Robert Plant Lead Me To The Water - Gary Brooker

CD 2

In The Mood - Robert Plant Island Dreamer - Al Di Meola Puss 'N' Boots - Adam Ant Walking On The Chinese Wall - Philip Bailey Do They Know It's Christmas? - Band Aid Just Like A Prisoner - Eric Clapton Because Of You - Philip Bailey Watching The World - Chaka Khan No One Is To Blame - Howard Jones If Leaving Me Is Easy - The Isley Brothers Angry - Paul McCartney Loco In Acapulco - The Four Tops Walking On Air - Stephen Bishop Hall Light - Stephen Bishop Woman In Chains - Tears For Fears Burn Down The Mission - Phil Collins

CD 3

No Son Of Mine - Genesis Could've Been Me - John Martyn Hero - David Crosby Ways To Cry - John Martyn I've Been Trying - Phil Collins Do Nothin' Till You Hear From Me (feat. Phil Collins) - Quincy Jones Why Can't It Wait Till Morning - Fourplay Suzanne - John Martyn Looking For An Angel - Laura Pausini Golden Slumbers / Carry That Weight / The End - George Martin In the Air Tonite (feat. Phil Collins) - Lil' Kim Welcome - Phil Collins Can't Turn Back The Years - John Martyn

CD 4