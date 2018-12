Si è conclusa trionfalmente la prima parte di “Al Centro”, il tour di Claudio Baglioni. Il cantautore ha salutato i suoi fan su Facebook: «Ben arrivati alla metà di questo viaggio che non ha meta. Perché non importa dove si va. L'unica cosa che conta è andare. Arrivederci a tutti voi che vi siete messi in cammino. Ci ritroveremo presto da qualche parte». La tournée che celebra i 50 anni di carriera riprenderà a marzo dopo gli impegni per il Festival di Sanremo. Dopo aver conquistato l’Arena di Verona con i 3 show di settembre, in cui l’anfiteatro ha ospitato per la prima volta nella sua storia tre concerti con il palco al centro, Baglioni ha realizzato altre 28 date nelle principali arene indoor d’Italia in sole 5 settimane, coinvolgendo oltre 250mila spettatori in 31 show.

La seconda parte di "Al Centro Tour"

Il tour di Claudio Baglioni riprenderà il 16 marzo al Modigliani Forum di Livorno. Il concerto è composto dai grandi successi del cantautore che ancora una volta ha dato vita ad un tour in grado di stupire i fan di vecchia data. 50 anni vissuti in musica, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sono i numeri essenziali di una carriera unica e irripetibile. Musicista, autore e interprete, dalla fine degli anni Sessanta a oggi, Claudio Baglioni è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra. Nella sua carriera ha rivoluzionato il concetto stesso di performance live. Il cantautore è stato infatti il primo a inaugurare la stagione dei grandi raduni negli stadi e ancora il primo, nel 1996, a “far scomparire il palco” e portare la scena al centro delle Arene più importanti e prestigiose d’Italia. Anche questa volta mette al centro la musica e dopo il Festival di Sanremo, che curerà per il secondo anno consecutivo, tornerà di nuovo in tour a seguito al grande successo riscontrato al botteghino. Queste le date in programma:

16 marzo al Modigliani Forum di LIVORNO

26 marzo al Palasport di REGGIO CALABRIA

2 aprile a Pala Rubini Alma Arena di TRIESTE

5 aprile al Forest National di BRUXELLES (inizio show ore 20.00 – info: www.gracialive.be)

7 aprile al Hallenstadion di ZURIGO (inizio show ore 19.00 – info: www.abc-production.ch)

9 aprile a RDS Stadium di GENOVA

15 aprile al Palaverde di TREVISO

24 aprile a Nelson Mandela Forum di FIRENZE

Nella prima parte del tour, Claudio Baglioni ha dato vita ad uno spettacolo che ha attraversato tutti i 50 anni di carriera. Questa la scaletta dei suoi concerti: