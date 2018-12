I Tears for Fears tornano in Italia nell’estate del 2019: saranno a Roma e a Lucca

Non ci sono solo i due concerti già annunciati nei mesi scorsi nei programmi italiani dei Tears for Fears. Gli show nel nostro Paese della band, infatti, salgono a quattro. Il gruppo, quindi, oltre ai live in programma a febbraio 2019 al Forum di Assago a Milano e alla Kioene Arena di Padova ha annunciato anche che salirà sul palco del Roma Fest e del Lucca Summer Festival, l’estate prossima.

I due nuovi concerti a Roma e Lucca

I due nuovi concerti italiani dei Tears for Fears sono in programma per il 9 luglio 2019 all’Auditorium Parco della Musica di Roma e per il giorno successivo al Lucca Summer Festival, uno degli appuntamenti dell’estate più attesi da tutti gli amanti della musica in Italia. I due show sono inseriti all’interno della tournée estiva della band nei principali festival musicali d’Europa. Fregio quindi di cui si potranno vantare anche i due eventi italiani. I biglietti per entrambi i concerti saranno in vendita dalle 12 di martedì 27 novembre sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

Chi sono i Tears for Fears

I Tears for Fears sono una band di new wave e pop rock formatasi nell’81 grazie al chitarrista Roland Orzabel e al bassista Curt Smith. Devono il loro nome a un trattamento psicoterapeutico ideato e sviluppato dallo psicologo Arthur Janov, con il quale i pazienti erano portati a riprovare le prime sensazioni dell’età perinatale: le “lacrime di paura”, “Tears for Fears”, appunto. Il gruppo ha all’attivo sei album, il primo dei quali – “The Hurting” – risale al 1983. L’ultimo, invece, è del 2004 e si intitola “Everybody Loves a Happy Ending”.

Tears for Fears dal vivo

Prima dei due concerti estivi, la band sarà in Italia anche questo inverno, con i due show in programma il 23 febbraio 2019 al Forum di Assago e il giorno successivo alla Kioene Arena di Padova. I biglietti per il primo show sono già tutti esauriti, mentre i tagliandi per il live padovano sono disponibili a 49.50 euro, più diritti di prevendita. Ma, appunto, chi non riuscisse a essere presente a uno dei due live invernali, potrà sempre consolarsi quest’estate a Roma o a Lucca. Dato che sono parecchi anni che i Tears for Fears non pubblicano nuovi album, è possibile che la scaletta del tour 2019 vedrà l’alternarsi dei grandi successi della band. In attesa di ulteriori conferme, quindi, ecco la scaletta dei concerti dell’ultimo tour dei Tears for Fears: