X Factor 2018, quinto Live: tutte le esibizioni dei concorrenti

Il quinto Live Show di X Factor 2018 ha visto gli otto concorrenti esibirsi con il proprio inedito, presentato per la prima volta al pubblico dell’Arena. La serata è stata divisa in due manche e al termine di ognuna, il concorrente meno votato è stato mandato al ballottaggio finale. Vediamo le otto esibizioni dei cantanti di X Factor 2018. Primo gruppo di concorrenti: Renza Castelli al ballottaggio La prima a esibirsi con il proprio inedito è stata Luna Melis, che ha presentato un brano prodotto da Big Fish dal titolo “Los Angeles”. La canzone ha un testo che la rappresenta molto, parla della sua determinazione e della sua relazione a distanza, visto che il suo fidanzato vive negli Stati Uniti. Con una sicurezza insolita per una ragazza della sua età, Luna concede al pubblico un’esibizione perfetta, che convince anche i giudici.

Renza Castelli è la seconda a presentare il proprio inedito, “Cieli inglesi”, una canzone raffinata scritta per lei da Bungaro e Cesare Chiodo. L’esibizione è come sempre affascinante ed elegante ma, come commentano anche i giudici alla fine, Renza è ancora troppo impostata, sempre perfetta nel canto ma poco emozionale. Purtroppo, anche il televoto la penalizza e la manda al ballottaggio.

Terza esibizione per Anastasio, che porta sul palco dell’Arena il brano che ha dato il via a tutto, “La fine del mondo”, scritto interamente da lui e che aveva colpito tutti già a partire dalle Auditions. La canzone è stata leggermente modificata nel testo della seconda parte e riarrangiata per renderla più fruibile. La potenza del testo e la forza comunicativa di Anastasio ancora una volta ammaliano tutto il pubblico.

Ultima a esibirsi per il primo gruppo è Sherol Dos Santos, una delle candidate alla finale, che ha presentato un inedito dal titolo “Non ti avevo ma ti ho perso”. Il brano è molto importante per la ragazza di origine capoverdiane, poiché ha un testo che parla del suo rapporto con il padre. Proprio per questo motivo, l’esibizione è come sempre perfetta ma molto più sentita e l’emozione scaturisce in un pianto liberatorio finale.

Secondo gruppo di concorrenti: Naomi Rivieccio al ballottaggio. La prima a esibirsi per il secondo gruppo di concorrenti è Naomi Rivieccio, reduce dalla vittoria al ballottaggio della scorsa settimana. La cantante del gruppo di Fedez ha presentato un brano in inglese, “Like the rain”, scritta da Fortunato Zampaglione, Shridhar Solanki e Silvia Cesana. La voce di Naomi è una delle più belle e precise di questa edizione di X Factor e l’esibizione convince tutti e quattro i giudici. Purtroppo, convince meno il pubblico, che la manda al ballottaggio finale.

I BowLand sono l’unico gruppo rimasto in gara e possono essere considerati una delle grande rivelazioni del programma. Il loro inedito è composto interamente da loro e si intitola “Don’t stop me”. Saeed, Leila e Pejman, i tre ragazzi provenienti dall’Iran, hanno conquistato tutti fin dalla prima esibizione, grazie a un sound ipnotico e affascinante. Anche l’inedito rapisce l’Arena, nonostante delle atmosfere più “occidentali” e meno esotiche. Il trio è pronto per conquistare le platee di tutta Europa.

Penultimo concorrente a presentare il suo inedito è Leo Gassman, uno dei più discussi di questa edizione. Il giovane figlio d’arte è riuscito comunque a imporsi con la propria personalità e il suo inedito si intitola “Piume”. La presentazione dell’inedito arriva proprio nel giorno del ventesimo compleanno di Leo e l’esibizione piace a tutti i giudici.

Martina Attili è l’ultima a salire sul palco e lo fa con la canzone che aveva presentato alle Auditions, che è già sulla bocca di tutti. Parliamo di “Cherofobia”, brano scritto dalla stessa Martina all’età di 15 anni e che denota una maturità compositiva notevole. L’esibizione, piano e voce, è perfetta e giudici e pubblico sono tutti dalla sua parte.

Il ballottaggio finale: Renza Castelli è l’eliminata del quinto Live Al ballottaggio finale vanno Renza Castelli e Naomi Rivieccio. La prima presenta il suo cavallo di battaglia, “Waiting in vain” di Bob Marley, che esegue alla chitarra.

Naomi Rivieccio prova a farcela con il brano con cui si è presentata alle Auditions, “Bang Bang” di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj.

Fedez non vuole decidere chi tra le due concorrenti deve lasciare il programma e chiede ai suoi colleghi di andare al Tilt e far decidere il pubblico a casa. Il televoto premia Naomi e così Renza Castelli è l’eliminata del quinto Live.

Guarda tutti i video di X Factor sul sito ufficiale