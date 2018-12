Luca Carboni, tutte le date del nuovo tour

Dopo la prima tranche di concerti nei club più importanti d’Italia, Luca Carboni ha annunciato nuove date per il suo “Sputnik tour”. I live riprenderanno a primavera 2019 spostandosi nella cornice dei teatri. Il cantautore bolognese presenterà al pubblico le canzoni del suo ultimo album “Sputnik”, uscito lo scorso 8 giugno 2018, insieme ai brani più famosi della sua lunga carriera.

Tutte le date dello “Sputnik tour 2019”

Il tour di presentazione di “Sputnik” arriverà nei principali teatri d’Italia a partire da marzo 2019. Da oggi, venerdì 23 novembre, è possibile acquistare i biglietti in prevendita su circuito Ticketone. I prezzi variano da 20 euro a 55 euro (diritti di prevendita inclusi, eventuali commissioni di servizio non incluse) a seconda del posto scelto e selezionato. Secondo quanto dichiarato dall’organizzazione, lo show sarà un tripudio di colori, con luci e laser che emergeranno da un maxischermo digitale. Le immagini andranno a impreziosire il pop d’autore di Luca Carboni, un excursus tra fotografie della sua carriera e quelle che hanno segnato la storia degli ultimi sessant’anni. Le sonorità del live spazieranno dall’elettronica a momenti più acustici e intimi. Carboni sarà accompagnato sul palco dalla sua band: Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Vincenzo Pastano alle chitarre, Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere. Di seguito tutte le date del nuovo “Sputnik tour” nei teatri, calendario completo aggiornato ad ora:

7 marzo 2019 Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

9 marzo 2019 Mestre (VE), Teatro Corso

15 marzo 2019 Trento, Auditorium Santa Chiara

19 marzo 2019 Lecce, Teatro Politeama

21 marzo 2019 Cosenza, Teatro Rendano

23 marzo 2019 Catania, Teatro ABC

24 marzo 2019 Palermo, Teatro Golden

26 marzo 2019 Avellino, Teatro Gesualdo

2 aprile 2019 Borgosesia (VC), Teatro Pro Loco

4 aprile 2019 Grosseto, Teatro Moderno

6 aprile 2019 Rimini, Teatro Galli

9 aprile 2019 Bologna, Teatro Europauditorium

La possibile scaletta del tour

Luca Carboni ha pubblicato il suo nuovo album “Sputnik” lo scorso 8 giugno 2018. Durante il prossimo tour verranno sicuramente inserite in scaletta le canzoni di quest’ultimo disco: i singoli “Una grande festa” e “Io non voglio”, così come “Amore digitale” e “2”. Non mancheranno brani centrali nel precedente album “Pop-up” come “Luca lo stesso” e “Bologna è una regola”, oltre ai più grandi successi della sua carriera: da “Mare mare” a “Farfallina”, da “Inno Nazionale” a “Silvia lo sai”. Per arrivare preparati al concerto, riportiamo qui di seguito la scaletta seguita da Luca Carboni durante il live dello scorso 28 ottobre all’Atlantico di Roma. Ovviamente durante il nuovo tour nei teatri la setlist potrebbe subire delle variazioni.