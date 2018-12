Negramaro, in arrivo il nuovo singolo "Per uno come me"

I Negramaro hanno annunciato l’uscita del nuovo singolo, “Per uno come me”, prevista per il 23 novembre

Dopo il trionfo dell’album “Amore che torni”, i Negramaro sono sul punto di pubblicare il quarto singolo estratto da una delle loro release più amate. “Per uno come me” è una dichiarazione d’amore in pieno stile Negramaro, una dedica, un atto di fede attuale e sociale.

Per uno come me

Il quarto singolo estratto dal disco “Amore che torni” si intitola “Per uno come me” e uscirà ufficialmente il 23 novembre. Il brano è una ballata dolce e romantica che ripercorre la storia di due naufraghi, persi nel mare e nel loro amore, che sognano la terraferma e di trovare un luogo che possano chiamare casa, un posto dove sarà possibile, per loro, invecchiare insieme. “Amore che torni” è un album di 12 tracce pubblicato per la prima volta da Sugar Music quasi un anno fa, il 17 novembre 2017. La settima release della band ha riscosso da subito un successo travolgente e in poco tempo si è guadagnato la doppia certificazione Platino della FIMI per il totale delle vendite.

Amore che Torni Indoor Tour 2019

Presto, i Negramaro si rimetteranno on the road per il loro “Amore che torni Indoor Tour 2019”. In seguito a problemi di salute del chitarrista Emanuele “Lele” Spedicato, infatti, la tournée è slittata dal novembre del 2018 al febbraio del 2019. Ecco tutte le date evento dei Negramaro:

14 febbraio Rimini, RDS Stadium (VECCHIA DATA: 15 novembre)

16 febbraio Mantova, Palabam (VECCHIA DATA: 18 novembre)

20 febbraio Padova, Kioene (VECCHIA DATA: 20 novembre)

21 febbraio Conegliano (Tv), Zoppas Arena (VECCHIA DATA: 21 novembre)

23 febbraio Torino, Pala Alpitour (VECCHIA DATA: 26 novembre)

24 febbraio Bologna, Unipol Arena (VECCHIA DATA: 17 novembre)

27 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum (VECCHIA DATA: 23 novembre)

2-3 marzo Firenze, Mandela Forum (VECCHIE DATE: 15-16 dicembre)

5-6 marzo Roma, Palalottomatica (VECCHIE DATE: 29-30 novembre)

8-9 marzo Caserta, Palamaggiò (VECCHIE DATE: 2-3 dicembre)

11 marzo Eboli, Palasele (VECCHIA DATA: 13 dicembre)

13-14 marzo Bari, Palaflorio (VECCHIE DATE: 10-11 dicembre)

17 marzo Reggio, Calabria Palacalafiore (VECCHIA DATA: 8 dicembre)

19 marzo Acireale, Pal’Art Hotel (VECCHIA DATA: 5 dicembre)

Il 2018 ha segnato un grande anno di successo per i Negramaro, i quali si rimettono in pista dopo il travolgente entusiasmo del tour negli stadi e una breve pausa per il completo recupero del chitarrista, in seguito a gravi complicazioni del suo stato di salute.

Amore che Torni Indoor 2019: info biglietti

I biglietti dell’Indoor Tour dei Negramaro sono già disponibili sui circuiti online di prevendita come TicketMaster e TicketOne. Alcune date hanno già segnato il tutto esaurito, mentre altre hanno ancora a disposizione biglietti in varie fasce di prezzo.

Chi avesse già acquistato i biglietti per la precedente datazione del tour, può far valere il suo acquisto per la nuova data corrispondente, nella medesima città.