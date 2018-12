Anticipato dal primo singolo uscito il 19 ottobre, Eros Ramazzotti è pronto a pubblicare il suo nuovo album “Vita ce n’è”. Si tratta del quindicesimo album in studio per il cantautore romano e arriva a tre anni di distanza da “Perfetto”. Il disco uscirà il 23 novembre in tutto il mondo ed è composto da 13 tracce inedite, tra cui il singolo omonimo “Vita ce n’è”. In questa nuova fatica discografica, Eros Ramazzotti duetta con tre artisti di fama internazionale: Alessia Cara, Luis Fonsi ed Helene Fischer. Alessia Cara, cantante canadese di origini italiane, duetta con Eros nel brano “Vale per sempre”, mentre Luis Fonsi, l’artista del travolgente “Despacito” hit da record degli ultimi anni, partecipa alla traccia “Per le strade una canzone”. Infine Helene Fischer chiude l’album con “Per il resto tutto bene”. La cantante tedesca detiene il record assoluto per il disco più scaricato di tutti i tempi in Germania con l’album “Farbenspiel”. “Per il resto tutto bene” è presente in apertura della scaletta in versione solista e in chiusura in duetto, tra l’altro stranamente solo nella versione italiana, dato che la versione spagnola “Hay vida” conterrà soltanto quattordici tracce.

Tracklist e autori di "Vita ce n'è"

Tra gli autori che hanno partecipato alla stesura dell’album di Eros Ramazzotti c’è la coppia composta da Cheope Mogol e Federica Abbate, oltre alla presenza di Paolo Antonacci che, dopo aver scritto “La stessa“ per Alessandra Amoroso, ha collaborato con Placido Salomone. Presenti poi, anche, Matteo Buzzanca ed Enrico Nigiotti che hanno contribuito anche loro alla lavorazione di “Vita ce n’è”. Questa la tracklist dell’album di Eros Ramazzotti:

Per il resto tutto bene Vita Ce N’è Vale per sempre (feat. Alessia Cara) Siamo In primo piano Ti dichiaro amore Per le strade una canzone (feat. Luis Fonsi) Una vita nuova Ho bisogno di te Due volontà Nati per amare Dall’altra parte dell’infinito Buonamore Avanti così Per il resto tutto bene (feat. Helene Fischer)

Le versioni di "Vita ce n'è" e il tour mondiale

Grazie alla collaborazione con Facebook Italia, Ramazzotti è stato il primo artista nel nostro paese a utilizzare la video 'Premiere', la nuova funzione appena lanciata in Italia. Mentre in esclusiva a Spotify è stata affidata la presale mondiale del suo Vita ce n'è World Tour: i fan di tutto il mondo riceveranno una mail con un link dedicato, dal quale potranno accedere all'acquisto dei biglietti. Il presave del disco su Spotify è disponibile dal 10 settembre ed è possibile preordinare l'album nelle versioni standard, deluxe, doppio vinile (anche in versione colorata in esclusiva su Amazon) e il cofanetto. Per il “Vita ce n’è World Tour” sono note le date in Europa, ma resta ancora da stilare il programma definitivo del tour americano nei mesi di maggio e giugno. Questo il calendario finora pubblicato: