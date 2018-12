Paolo Conte al Teatro degli Arcimboldi: tutte le info

Una doppia serata al Teatro degli Arcimboldi per Paolo Conte, in scena lunedì 12 e martedì 13 novembre a Milano per due occasioni davvero speciali. Il concerto di lunedì 12 novembre è dedicato al Comitato Lombardia dell’Airc – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e supporterà diversi progetti di ricerca per la cura dei tumori pediatrici di Airc. Il giorno dopo, martedì 13 novembre, l’esibizione del cantautore chiuderà la programmazione di JazzMi 2018. Da qualche giorno, precisamente il 9 novembre, è disponibile nei negozi il nuovo album dal vivo di Paolo Conte “Live in Caracalla – 50 years of Azzurro” che contiene la registrazione del concerto di giugno tenuto alla Terme di Caracalla a Roma. In quell’occasione il cantautore ha festeggiato i cinquant’anni di “Azzurro”, che gli ha permesso di raggiungere la popolarità internazionale. Il concerto è stato eseguito insieme ad un’Orchestra composta da musicisti d’eccezione:

Nunzio Barbieri (Guitar – Electric Guitar)

Lucio Caliendo (Oboe – Bassoon – Percussions – Keyboard)

Claudio Chiara (Alto Sax – Tenor Sax – Baritone Sax – Flute – Accordeon – Bass – Keyboard)

Daniele Dall’Omo (Guitar)

Daniele Di Gregorio (Drums – Percussions – Marimba – Piano)

Luca Enipeo (Guitar)

Massimo Pitzianti (Accordeon – Bandoneon – Clarinet – Baritone Sax – Piano – Keyboard)

Piergiorgio Rosso (Violino)

Jino Touche (Double Bass – Electric Guitar)

Luca Velotti (Soprano Sax – Tenor Sax – Contralto Sax – Bariton Sax – Clarinet)

Francesca Gosio (violoncello)

Natalino Ricciardo (corno francese)

James Thompson (sax)

Ginger Brew (vocals)

Julie Brannen (vocals)

Il nuovo album dal vivo e il tour in programma

In vista dell’uscita discografica, è previsto un piccolo tour in giro per l’Italia che sarà diviso in due parti tra il 2018 e il 2019. Ecco tutte le date in programma:

12-13 novembre – Teatro Arcimboldi – Milano;

22 novembre – Teatro Regio – Parma;

10, 11 dicembre – Teatro EuropAuditorium – Bologna;

23 febbraio – Teatro Carlo Felice – Genova;

28 marzo – KKL Luzern – Lucerna (Ch);

15 aprile – Teatro Regio – Torino.

In vista dell’appuntamento previsto per questa sera e domani al Teatro degli Arcimboldi, la scaletta possibile dovrebbe essere strutturata tenendo conto della tracklist dell’ultimo album dal vivo e degli spettacoli tenuti da Paolo Conte nel 2017. Questa la tracklist di “Live in Caracalla – 50 years of Azzurro” con l’inedito “Lavavetri”:

CD1:

Ratafià (live)

Sotto le stelle del jazz (live)

Come di (live)

Alle prese con una verde milonga (Live)

Messico e nuvole (Live)

Languida (Live)

Snob (live)

Recitando (Live)

Eden (live)

Sudamerica (live)

Lavavetri

CD2:

Dancing (live)

Gioco d’azzardo (Live)

Gli impermeabili (live)

Madeleine (live)

Via con me (Live)

Max (live)

Diavolo rosso (live)

Le chic et le charme (live)

Azzurro (live)

Bye, music (live)

La possibile scaletta del concerto di Milano

Questa invece la scaletta dei concerti di Paolo Conte nel 2017: