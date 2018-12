Simply Red: il 23 novembre esce “Symphonica In Rosso”

Lo scorso ottobre, i Simply Red hanno tenuto tre spettacoli molto speciali allo Ziggo Dome di Amsterdam, accompagnati da un'orchestra di quaranta elementi. La scaletta ha esaltato la loro carriera, con successi come “Hold Back The Years”, “Stars”, “Fairground” e “If You Not Know Me By Now”. Quei concerti sono stati raccolti in un disco dal titolo “Symphonica in Rosso”, in uscita il 23 novembre per BMG. La release fisica in versione stanard si compone di sedici tracce incise su cd ed un dvd contenente le immagini registrate in occasione dei live olandesi. C’è però anche una versione deluxe, con venti tracce divise su due cd pubblicati in una case particolare, oltre al dvd del concerto. La versione digitale, invece, include solo le venti tracce audio Prima della pubblicazione, il 12 novembre (solo per una notte) il concerto sarà proiettato nei cinema di tutto il mondo. Questa la tracklist completa della versione deluxe:

Cd 1

All Or Nothing at All Your Mirror

For You Babies

Someday In My Life

So Beautiful

Say You Love Me

Big Love

Home

You Make Me Smile

It Was a Very Good Year



Cd 2



Picture Book Holding Back The Years

Stars

A New Flame

It's Only Love

Sunrise

Something Got Me Started

Fairground

My Way

If You Don't Know Me by Now

Dvd



All Or Nothing At All Your Mirror For You Babies

Someday in My Life

So Beautiful

Say You Love Me

Home

You Make Me Smile It Was a Very Good Year Picture Book

Holding Back the Years

Stars

A New Flame

It's Only Love

Sunrise

Something Got Me Started

Fairground

My Way

If You Don't Know Me by Now

Il progetto “Symphonica In Rosso”

“Symphonica In Rosso” è un evento annuale organizzato in Olanda dal 2006 dal compositore Marco Borsato (di chiare origini italiane) che prevede che ogni anno una star della musica internazionale sia invitata ad esibirsi al fianco di una orchestra simfonica. Quella del mese scorso era la undicesima edizione dell’evento, la seconda consecutiva per i Simply Red, che hanno accettato ben volentieri di ripetere l’esperienza di un anno fa cogliendo l’occasione per incidere questo nuovo lavoro dal vivo. In passato, si erano esibite anche star del calibro di Lionel Richie (2008), Diana Ross (2009), Sting (2010) e Anouk (2013).

Un periodo prolifico per i Simply Red

“Symphonica In Rosso” è la seconda uscita discografica nel giro di poche settimane per Mick Hucknall e compagni. Il 2 novembre, infatti, era uscito un box set composto da quattro vinili: le ristampe dei tre dischi usciti tra il 2003 ed il 2007, “Home”, “Simplified” e “Stay” più un lp bonus con alcuni remix dei singoli estratti dall’album. Si tratta delle prime uscite in versione vinile per i tre album, usciti tutti su un disco interamente colorato di rosso. Dopo sessanta milioni di dischi venduti in tutto il mondo e cinque album saliti alla numero 1 in patria, la band britannica è da considerarsi a pieno titolo nella storia della musica pop mondiale. Dopo essersi sciolti nel 2010, Hucknall e soci sono tornati insieme nel 2014 e da allora non si sono più fermati.