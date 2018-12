Elisa aggiunge nuove date al tour 2019

Elisa annuncia nuove date del “Diari Aperti Tour” nelle città di Bari, Milano, Torino, Brescia e Cesena. Al momento, la tournée conta ben 34 appuntamenti nelle principali città italiane, a cui potrebbero aggiungersi altri concerti.

Nuovi appuntamenti per il “Diari Aperti Tour” 2019

Aumentano le date del tour di Elisa previsto per il 2019, che segue l’uscita dell’album “Diari Aperti”, pubblicato lo scorso 26 ottobre. Si tratta di cinque nuovi appuntamenti che si aggiungono a quelli già programmati nelle città di Bari, Milano, Torino, Brescia e Cesena. Nelle prossime settimane potrebbero essere comunicate anche altre date, visto il riscontro positivo da parte del pubblico nell’acquisto dei biglietti. A rivelarlo è la stessa Elisa sui suoi canali social: «Stiamo aggiungendo altre date perché state prendendo tutti i biglietti! Grazie!» Le prevendite per i nuovi concerti è partita oggi alle ore 11:00 su Ticketone, mentre per acquistare i biglietti nei punti vendita autorizzati si dovrà attendere il 14 novembre. Queste sono le nuove date aggiunte da Elisa al “Diari Aperti Tour” 2019:

22 Marzo Bari (Teatro Team) (Seconda data)

02 Aprile Milano (Teatro Degli Arcimboldi) (Terza data)

09 Aprile Torino (Auditorium Del Lingotto) (Terza data)

17 Aprile Brescia (Gran Teatro Morato) (Seconda data)

30 Aprile Cesena (Nuovo Teatro Carisport) (Seconda data)

Tutte le date del “Diari Aperti Tour” 2019

Il “Diari Aperti Tour” di Elisa partirà il 18 marzo da Firenze e si concluderà il 18 maggio a Cagliari. Si tratta di un fittissimo programma che porterà la cantautrice triestina in giro per lo stivale con 34 date già rese note e altre che si potrebbero aggiungere prossimamente, visto il riscontro positivo che la tournée ha riscontrato tra i fan. Il tour seguirà all’instore tour che si è svolto nelle settimane scorse nei principali store italiani e che si concluderà il prossimo 10 novembre a Catania, al Mondadori Piazza Roma. Più che di un firmacopie del nuovo album, questi appuntamenti sono stati delle vere e proprie sessioni acustiche, con le quali Elisa ha voluto presentare “Diari Aperti” e dare un assaggio ai fan di quello che sarà la nuova tournée prevista per il 2019. Questo è il calendario aggiornato e completo del “Diari Aperti Tour”: