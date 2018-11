Il tour di Elisa raddoppia a Bologna

Elisa 'raddoppia' a Bologna con il 'Diari aperti Tour': alla data già programmata di giovedì 2 maggio all'Europauditorium si aggiunge quella del 3 maggio. Biglietti già in vendita su ticketone.it e dal 6 novembre anche in tutti i punti vendita abituali. Il tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners, partirà il 18 marzo dal Teatro Verdi di Firenze e si concluderà il 18 maggio alla Fiera di Cagliari. In totale una trentina di date, tra cui il 15 aprile al teatro Regio di Parma, il 23 e 24 aprile al teatro Romolo Valli di Reggio Emilia, il 29 aprile al Carisport di Cesena.

L'artista, in vetta all'airplay con il singolo 'Se piovesse il tuo nome', ha scelto la dimensione intima del teatro per presentare live il nuovo album, uscito il 26 ottobre per Island Records: undici tracce, tutte in italiano, che sono anche 11 fotogrammi della sua vita, racconti e ricordi rivestiti di musica, pagine reali di quaderni e agende che fin da bambina hanno accompagnato la sua vita e raccolto i suoi pensieri.