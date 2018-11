Edoardo Bennato: parte da Trieste il “Pinocchio & Co. Tour”

Tutto pronto per il ritorno in pista di Edoardo Bennato. La chitarra del cantautore napoletano tornerà a risuonare nei teatri e nei locali di tutta Italia a partire da domani sera, quando dal Politeama Rossetti di Trieste prenderà il via il “Pinocchio & Co. Tour”. Un vero tuffo nel passato attraverso i brani che lo hanno reso celebre, oltre al suo ultimo singolo “Mastro Geppetto”, uscito il 16 aprile 2018, con cui dovrebbe aprire il concerto. Reduce dal suo tour estivo, Bennato continua il suo viaggio, portando sui palchi dei maggiori teatri italiani il suo spettacolo ispirato al famoso burattino, non tralasciando i brani ispirati a “L’Isola Che Non C’è”. Affiancato dalla band composta da Giuseppe Scarpato e Gennaro Porcelli alle chitarre, Raffaele Lopez alle tastiere, Roberto Perrone alla batteria, Arduino Lopez al basso, grande novità del tour saranno gli archi del napoletano Quartetto Flegreo. Biglietti ancora disponibili in cassa per il live di domani sera: i prezzi vanno dai 55 euro della platea A ai 28 della galleria.

Il “Pinocchio & Co. Tour”

Il “Pinocchio & Co. Tour” porterà Bennato di città in città, parlando di un mondo fatto di buoni e cattivi, dove sbeffeggiare i potenti, inneggiando alla forza umana del popolo e passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore. Queste le date del ciclo di concerti che porterà l’artista campano in giro per l’Italia nel prossimo mese:

6 novembre – Trieste, Politeama Rossetti – Sala Assicurazioni Generali

12 novembre – Bologna, Teatro EuropAuditorium

15 novembre – Genova, Teatro Carlo Felice

17 novembre – Torino, Teatro Colosseo

20 novembre – Napoli, Teatro PalaPartenope

24 novembre – Verona, Teatro Filarmonico

27 novembre – Milano, Teatro degli Arcimboldi

29 novembre – Roma, Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia

2 dicembre – Firenze, Teatro Verdi

6 dicembre – Catania, Teatro Metropolitan

8 dicembre – Bari, Teatro Team

10 dicembre – Assisi, Teatro Lyrick

11 dicembre – Cremona, Teatro Ponchielli

I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone, i prezzi partono da 23 euro e variano da data a data.

Bennato e il burattino più famoso del mondo

L’ultimo tour di Edoardo Bennato arriva ad un anno dalla pubblicazione di “Burattino Senza Fili 2017”, l’album nel quale il cantautore ha ricantato le canzoni del suo celebra album del 1977 in occasione dei suoi quarant’anni. Il disco comprendeva tutte le tracce del disco originale reinterpretate ad eccezione di “Tu, Grillo Parlante” inserendo l'inedita “Mastro Geppetto” (poi uscita come singolo) ed i brani “Lucignolo” e “Che Comico Il Grillo Parlante”. La pubblicazione è completata da un dvd, “Vita Da Rock”, della durata di un'ora e mezzo, in cui sono inseriti filmati inediti del rocker partenopeo lungo l'arco della sua carriera e da un libretto di 32 pagine. Anche la copertina è rimasta identica all'originale, ma con un Bennato fotografato nel 2017. L’originale “Burattino Senza Fili” è uno dei maggiori successi del musicista, tanto da essere stato l’album più venduto in Italia in quell’anno sfondando quota un milione di copie. Una carriera che dura ormai da mezzo secolo quella di Edoardo Bennato, uno dei più amati rocker italiani.