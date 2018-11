Rammstein: le date del tour europeo 2019

I Rammstei torneranno a suonare negli stadi europei con un tour nel corso del 2019. La band tedesca ha appena reso note le date ufficiali e le città che accoglieranno le esibizioni live del gruppo berlinese. La tournée è stata ribattezzata “Europe Stadium Tour 2019” e potrebbe svolgersi in concomitanza con l’uscita di un nuovo album di inediti, che seguirebbe “Liebe ist für alle da” uscito nel 2009. Per l’Italia, al momento non sono state annunciate date, mentre le prevendite dei biglietti per le altre città europee inizieranno l’8 novembre.

“Europe Stadium Tour 2019”: tutte le date

I Rammastein stanno per tornare sui palchi di tutta Europa, per la felicità dei fan della band e degli amanti dell’industrial metal. Dopo aver annunciato un nuovo album per il 2019, il gruppo tedesco rivela anche le tappe dell’“Europe Stadium Tour 2019”, che partirà il 27 maggio 2019 da Gelsenkirchen in Germani e si concluderà il 22 agosto a Vienna. Si tratta, per il momento, di 27 appuntamenti nelle principali città europee, tra cui Berlino, Barcellona, Parigi, Mosca, Praga, Oslo, Stoccolma e Bruxelles. All’appello manca tuttavia l’Italia, dove non sono previste tappe. Le prevendite dei biglietti inizieranno l’8 novembre a partire dalle ore 11:00 su tutti gli store autorizzati. Questo è il calendario ufficiale dell’“Europe Stadium Tour 2019”:

27 maggio, Gelsenkirchen – Veltins-Arena

28 maggio, Gelsenkirchen – Veltins-Arena

1 giugno, Barcellona, RCDE Stadion

5 giugno, Berna, Stade de Suisse

8 giugno, Monaco, Olympiastadion

12 giugno, Dresda, Rudolf-Harbig-Stadion

13 giugno, Dresda, Rudolf-Harbig-Stadion

16 giugno, Rostock, Ostseestadion

19 giugno, Copenhagen, Telia Parken

22 giugno, Berlino, Olympiastadion

25 giugno, Rotterdam, Feyenoord Stadion

28 giugno, Parigi, Paris La Defense Arena

2 luglio, Hannover, HDI Arena

6 luglio, Milton Keynes, Stadium MK

10 luglio, Bruxelles, Stade Roi Baudoin

13 luglio, Francoforte, Commerzbank-Arena

16 luglio, Praga, Eden Arena

17 luglio, Praga, Eden Arena

20 luglio, Lussemburgo, Roeser Festival Grounds

24 luglio, Chorzow, Slaski Stadium

29 luglio, Mosca, VTB

2 agosto, S. Pietroburgo, Zenith

6 agosto, Riga, Lucavsala Park

10 agosto, Tampere, Ratina Stadion

14 agosto, Stoccolma, Stockholm Stadion

18 agosto, Oslo, Ulleval Stadium

22 agosto, Vienna, Ernst-Happel-Stadion

Un nuovo album nel 2019

I Rammstein dovrebbero tornare anche con un nuovo album, la cui uscita è prevista per la prossima primavera. Il disco seguirebbe a “Liebe ist für alle da”. La notizia della nuova fatica discografica è giunta direttamente dal chitarrista della band, Paul Landers, durante un’intervista a Music Radar. La band berlinese tornerebbe così con un album di inediti nel mondo della discografia europea e internazionale dopo ben 10 anni, dato che l’ultimo disco risale al 2009. L’anno scorso, invece, è stato pubblicato “Rammstein: Paris”, terzo DVD dal vivo del gruppo musicale industrial metal tedesco, che contiene le riprese del concerto dei Rammstein tenutosi al Palais Omnoisports di Parigi nel marzo 2012, nel corso del “Made In Germany Tour” e di fronte a oltre 17mila spettatori.