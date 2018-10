Robbie Williams torna con una cover dei Tears For Fears

Un grande classico degli anni Ottanta nelle mani di Robbie Williams. L’ex Take That torna a far squillare la sua voce intonando “Everybody Wants To Rule The World” dei Tears For Fears. Ma non si tratta di un assaggio di un nuovo album (l’ultimo, “The Heavy Entertainment Show”, è del 2016) bensì di una collaborazione illustre. Il brano, infatti, è il primo estratto dal nuovo progetto di Trevor Horn, figura leggendaria del mondo della musica prima come frontman dei Buggles, poi come membro degli Yes e produttore di gente come Pet Shop Boys, Genesis e Tina Turner. Horn ha infatti dato forma al progetto “Reimagines: The Eighties”, con la collaborazione della Farm Orchestra, un disco nel quale rilegge canzoni anni Ottanta con orchestra e ospiti speciali. Oltre a Williams, nel disco ci sono anche i Simple Minds alle prese con “Brothers in arms” dei Dire Straits, Seal, che canta “Ashes To Ashes” di David Bowie, Tony Hadley, che rifà “What’s Love Got To Do With It?” di Tina Turner e le All Saints alle quali è stata assegnata “Girls On Film” dei Duran Duran.

La tracklist completa dell’album

Questa la tracklist completa del disco, che uscirà l’1 febbraio 2019:

Everybody Wants To Rule The World (Trevor Horn Featuring The Sarm Orchestra and Robbie Williams) Dancing In The Dark (Trevor Horn Featuring The Sarm Orchestra and Gabrielle Aplin) Ashes To Ashes (Trevor Horn Featuring The Sarm Orchestra and Seal) The Power Of Love (Trevor Horn Featuring The Sarm Orchestra and Matt Cardle) It’s Different For Girls (Trevor Horn Featuring The Sarm Orchestra and Steve Hogarth) Slave To The Rhythm (Trevor Horn Featuring The Sarm Orchestra and Rumer) Brothers In Arms (Trevor Horn Featuring The Sarm Orchestra and Simple Minds) Girls On Film (Trevor Horn Featuring The Sarm Orchestra and All Saints) What’s Love Got To Do With It? (Trevor Horn Featuring The Sarm Orchestra and Tony Hadley) Owner Of A Lonely Heart (Trevor Horn Featuring The Sarm Orchestra) Take On Me (Trevor Horn Featuring The Sarm Orchestra) Blue Monday (Trevor Horn Featuring The Sarm Orchestra and Rev Jimmy Wood)

Tra carriera solista e Take That

Il cantante britannico, fresco papà, sarà impegnato fra qualche settimana in sei concerti in America Latina: il 5 novembre a Santiago Del Cile, l’8 ad Asuncion, il 10 a Buenos Aires, il 15 a Guadalajara e a chiudere la doppietta 17-18 novembre a Città del Messico. In teoria il 2 novembre alla Queen Elizabeth Hall di Londra Trevor Horn dovrebbe presentare l’album in un concerto esclusivo. Con il pezzo interpretato da Williams come singolo di lancio ed una location praticamente casalinga chissà che non faccia una comparsa anche l’ex Take That. Già, quei Take That con i quali ha raggiunto il successo negli anni Novanta e che con i quali è tornato a condividere il palco di nuovo tra il 2010 ed il 2011. Ormai, però, quello sembra un capitolo definitivamente chiuso: la band ha prodotto un paio di album senza il suo vecchio leader e lui ha proseguito dritto per la sua strada. L’ultima fatica discografica di Robbie Williams è la raccolta “Under The Radar Vol. 2” uscita poco meno di un anno fa.