“Close to Me”: nuovo singolo di Ellie Goulding x Diplo ft. Swae Lee

“Close to Me” è il nuovo singolo di Ellie Goulding, in collaborazione con il producer Diplo e il rapper Swae Lee

È in rotazione radiofonica dal 26 ottobre “Close to Me”, il nuovo singolo di Ellie Goulding feat. il produttore Diplo e il rapper americano Swae Lee, prodotto da Polydor / Universal. Singolo che con ogni probabilità anticipa il quarto album di inediti della cantautrice britannica.

“Close to Me”: il nuovo singolo di Ellie Goulding

“Close to Me” è un’autentica unione tra le caratteristiche e le capacità dei tre artisti: la voce di Ellie Goulding, la scrittura rap di Swae Lee e la produzione di Diplo. Ricordiamo, tra l’altro, che la cantante e il producer avevano già collaborato in passato, nel 2015, per “Powerful”, brano tratto da “Peace Is the Mission” dei Major Lazer. “Close to Me” è il singolo di lancio di quello che sarà il quarto album di inediti della cantautrice britannica. Il pezzo è stato scritto da lei stessa insieme a K Brown, Peter Svensson, Savan Kotecha, Ilya Samanzadeh e Diplo: gli ultimi due sono inoltre produttori del pezzo insieme ad Alvaro e Bas van Daalen.

La Goulding aveva annunciato l’imminente uscita del pezzo solo il 22 ottobre, tramite un’immagine pubblicata sulle sue pagine social in cui faceva sapere ai suoi fan il titolo della canzone e preannunciava la collaborazione con Swae Lee e Diplo. Quindi, l’artista ha postato un breve audio in cui rendeva nota anche la data di uscita del pezzo.Il nuovo singolo è il primo passo del nuovo capitolo di Ellie Goulding, che torna con una nuova canzone dopo “Delirium”, disco uscito nel 2015. Lavoro da cui fu estratto il pluripremiato singolo “Love Me Like You Do”, il cui video è stato capace di superare la quota di 1.8 miliardi di visualizzazioni su YouTube.

Chi sono Ellie Goulding, Swae Lee e Diplo

Elena Jane Goulding – questo il nome completo di Ellie Goulding – è una cantautrice britannica di 31 anni. Il suo debutto discografico risale al 2010, con la pubblicazione di “Lights”, primo dei tre dischi che attualmente l’artista ha all’attivo. Nel 2011 la cantante viene scelta da Katy Perry per l’apertura del suo “California Dreams Tour”, in sostituzione di Jessie J, che si era infortunata a un piede. Nel 2012 collabora alla realizzazione delle colonne sonore del secondo episodio di “Twilight” e di “Hunger Games: La ragazza di fuoco”. Sempre lo stesso anno, inoltre, esce il suo secondo disco di inediti, “Halcyon”. Nel 2013 arrivano altre aperture di show importanti: le date di luglio e agosto del “Moonshine Jungle Tour” di Bruno Mars.

Swae Lee, al secolo Khalif Malik Ibn Shaman Brown, è invece un rapper e producer statunitense di 25 anni. Ha all’attivo tre album: “SremmLife” nel 2014, “SremmLife2” nel 2016 e “SR3MM” del 2018, tutti e tre pubblicati insieme al fratello Slim Jxmmi, con cui forma il duo Rae Sremmurd.

Infine, Diplo – nome d’arte di Thomas Wesley Pentz – è un disc jockey, produttore e rapper statunitense di 40 anni, che probabilmente non ha bisogno di presentazioni. È membro fondatore dei Major Lazer, componente del progetto Jack Ü con Skrillex e dei Silk City con Mark Ronson. Ha prodotto, tra gli altri, lavori di Madonna, Mac Miller, PSY, Justin Bieber, Usher, Scissor Sisters, Bruno Mars, Rita Ora, Beyoncé, Chris Brown, Snoop Dogg e Drake.