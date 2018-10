Claudio Baglioni in concerto a Milano: tutte le info

Continua con le tre date al Mediolanum Forum di Assago (Milano) “Al Centro”, il tour di Claudio Baglioni. Il cantautore si esibirà nel palasport della provincia milanese per tre appuntamenti: venerdì 26, sabato 27 e domenica 27 ottobre. 50 anni di carriera festeggiati con questa speciale tournée con cui Baglioni porterà sul palco tutti i suoi più grandi successi, letteralmente circondato dal suo pubblico.

Tutte le info sui concerti di Milano

Il tour “Al Centro” farà tappa al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per tre date: 26, 27 e 28 ottobre. La biglietteria aprirà tutti i giorni alle ore 17 per il ritiro dei biglietti già acquistati online in prevendita e per la vendita dei posti ancora disponibili (ad ora, solo in platea e nel primo anello numerato secondo settore a seconda delle date). Lo show inizierà alle ore 21. Il palco sarà posizionato esattamente “al centro” del palazzetto, con il pubblico disposto a 360 gradi. Claudio Baglioni ripercorrerà live, insieme ai fan, mezzo secolo di indimenticabili successi racchiusi in tre ore di spettacolo. Ad accompagnarlo ci saranno 21 polistrumentisti e altrettanti performer. Il Mediolanum Forum è facilmente raggiungibile in auto e si trova all’incrocio tra il tratto iniziale dell’A7 Milano – Genova e la tangenziale ovest di Milano, uscita Assago Milanofiori. Per chi deciderà di raggiungere il concerto coi mezzi pubblici, il Forum è servito da una comoda fermata metro dedicata: Assago Milanofiori Forum, linea M2 (verde).

La possibile scaletta

Non è ancora stata resa nota la scaletta ufficiale degli show milanesi, ma ciò che è certo è che Claudio Baglioni presenterà al pubblico i più grandi successi dei suoi 50 anni di carriera. Di seguito la scaletta seguita durante l’anticipazione del tour all’Arena di Verona, lo scorso settembre:

Questo piccolo grande amore Porta portese Quanto ti voglio Con tutto l’amore che posso Amore bello W l’Inghilterra Io me ne andrei E tu Poster Sabato pomeriggio Quante volte Solo Un po’ di più E tu come stai? I vecchi Ragazze dell’est Via Strada facendo Avrai Uomini persi Un nuovo giorno o un giorno nuovo Notte di note note di notte E adesso la pubblicità La vita è adesso Mille giorni di te e di me Acqua dalla luna Noi no Io sono qui Le vie dei colori Cuore di aliante Sono io Tutti qui Con voi

Le prossime date del tour

“Al Centro” ha preso il via il 16 ottobre 2018 da Firenze, anticipato dagli speciali concerti-eventi all’Arena di Verona dello scorso settembre. Claudio Baglioni continuerà il suo tour fino a novembre, per poi riprenderlo a marzo 2019 con una seconda tranche di date. Di seguito il calendario completo con le prossime date di “Al Centro” tour: