Shade annuncia l’uscita di “Truman”, il suo nuovo album

L’uscita degli album annunciata tramite post su Facebook, su Instagram, su Twitter. Persino con dei videomessaggi. Sono chiaramente tutte trovate da nuovo millennio. Anche Shade, da figlio della musica contemporanea, accoglie questa sfida. E, anzi, rilancia, decidendo di annunciare la pubblicazione del suo prossimo disco tramite un video su YouTube. Tutto qua? No, perché quello di Shade non è un semplice video, come ovviamente ne esistono tanti altri, ma è un vero e proprio freestyle, tramite il quale il rapper (ma anche attore e doppiatore) rivela ai suoi fan il titolo del suo prossimo lavoro, con annessa data di uscita da segnare in rosso sul calendario.

“Truman”: il nuovo album di Shade

Si intitola “Truman” il nuovo album del rapper Shade e sarà pubblicato il 16 novembre. Data in cui il lavoro sarà acquistabile in formato fisico e in digitale e ascoltabile sulle piattaforme streaming. L’album segue i singoli di successo “Amore a prima insta”, “Irraggiungibile” e il recente “Bene ma non benissimo”. Il titolo possiamo definirlo una crasi tra le parole “true” (“vero”) e “man” (“uomo”), oltre a essere un chiaro omaggio a “The Truman Show”, film del ’98 diretto da Peter Weir e interpretato da Jim Carrey. Il disco è una specie di “concept album”: nella mente di Shade, una specie di unico show in cui ogni canzone è collegata alle altre. “Truman” è il terzo album di inediti di Shade: segue di due anni l’ultimo “Clownstrofobia” e di tre “Mirabilansia”, il disco d’esordio del rapper. Seguendo quindi nel titolo quell’invenzione di parole, crasi di altre, evidentemente tanto cara all’artista.

Chi è Shade

Shade, al secolo Vito Ventura, è un rapper torinese di 31 anni. Si avvicina alla musica a 16 anni, partecipando a diverse competizioni hip-hop. Si aggiudica diversi premi: Tecniche perfette, 2theBeat, Zelig Urban Talent. Nel 2013 vince il programma tv MTV Spit condotto da Marracash, battendo in finale Nitro. Nello stesso anno, inoltre, fa il suo debutto come doppiatore in “Southpark”. Nel 2015 pubblica il suo primo album, “Mirabilansia”, con etichetta Warner Music. Già l’anno successivo esce il suo secondo disco, “Clownstrofobia”. Sempre il 2016 è l’anno che segna il suo debutto davanti alla macchina da presa, nel film “Zeta” di Cosimo Alemà, in cui il rapper interpreta se stesso.

I singoli di successo

Il primo singolo di grande successo è “Bene ma non benissimo”, con cui Shade partecipa al Summer Festival del 2017. Il video del pezzo supera quota 22 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è certificato doppio disco di platino. A novembre dello stesso anno è invece il turno di “Irraggiungibile”, canzone cantata con l’ex concorrente di “Amici di Maria De Filippi” Federica Carta. Altro pezzo dal grande successo, con i suoi tre dischi di platino conquistati. Ancora, a fine anno fa un featuring con Benji & Fede sulle note di “On Demand”, secondo singolo estratto da “Siamo solo noise”, terzo disco di inediti del duo bolognese. L’ultimo capitolo, a oggi, della storia di Shade è “Amore a prima insta”, singolo pubblicato il primo giugno 2018, che con ogni probabilità anticipa l’album di imminente uscita.