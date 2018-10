Dave Matthews Band in tour: tre concerti in Italia nel 2019

Padova, Bologna, Milano: la band americana torna in Italia a marzo, biglietti in vendita in questi giorni

È scattata stamattina la prima tranche di vendita dei biglietti per il nuovo tour europeo della Dave Matthews Band. Gli iscritti al Warehouse, fan clun ufficiale del band, da stamattina alle 9 e per 48 ore hanno infatti diritto di prelazione sui biglietti per le date del tour primaverile del gruppo, che toccherà anche l’Italia: il 30 marzo al Gran Teatro Geox di Padova, l’1 aprile alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno e il 3 aprile al Mediolanum Forum di Milano. Mercoledì mattina saranno invece in vendita per l’altro fan club della band, il Con-Fusion, i cui membri avranno diritti all’acquisto ventiquattr’ore prima dell’apertura generale della vendita, fissata per giovedì a partire dalle 9 sul circuito TicketOne.

Un biglietto con disco in regalo

Tra l’altro, per coloro che compreranno il biglietto per una delle date del tour europeo che partirà il prossimo 6 marzo da Monaco di Baviera ci sarà una ghiotta sorpresa: questi infatti riceveranno un codice per scaricare gratuitamente il nuovo album del sodalizio, “Come Tomorrow”, uscito lo scorso 8 giugno. Certo, i fan più sfegatati non si saranno fatti sfuggire l’uscita la scorsa estate, ma per i ritardatari l’occasione di arrivare al concerto preparati sulle ultime tracce composte dal musicista di origini sudafricane.

Un’instancabile attività live

La Dave Matthews Band ripartirà il 27 novembre con l’ultima coda della parte americana del suo tour, che andrà avanti fino alla metà di febbraio. Da inizio marzo, invece, ci si sposta nel Vecchio Continente. Di seguito tutte le date europee del gruppo, annunciate un paio di giorni fa:

6 marzo – Monaco Di Baviera, Zenith

8 marzo – Dusseldorf, Mitsubishi Electric Halle

10 marzo – Parigi, Salle Pleyel

12 marzo – Londra, Eventim Apollo

13 marzo – Londra, Eventim Apollo

15 marzo – Amsterdam, Afas Live

17 marzo – Copenaghen, Royal Arena

19 marzo – Stoccolma, Annexet Arena

20 marzo – Oslo, Spektrum

22 marzo – Amburgo, Mehr Theatre

23 marzo – Berlino, Tempodrom

25 marzo – Varsavia, Cos Torwar

27 marzo – Praga, Forum Karlin

28 marzo – Vienna, Stadhalle

30 marzo – Padova, Gran Teatro Geox

1 aprile – Bologna, Unipol Arena

3 aprile – Milano, Mediolanum Forum

4 aprile – Lisbona, Altice Arena

Curiosità: per Matthes e soci sarà la prima volta a Bologna (e Oslo e Varsavia) nella loro carriera, mentre si erano già esibiti in passato sia a Padova che a Milano.

La jam band per eccellenza

La DMB (acronimo di Dave Matthews Band) nasce a Charlottesville, Virginia a inizio anni Novanta, quando Dave Matthews iniziò a radunare musicisti della città per poter incidere in studio alcune delle sue composizioni. La dimensione live è sempre stata cruciale nell’avanzare della carriera della band, che pian piano è diventata un gruppo rock vero e proprio. L’abilità di Matthews e soci nel riarrangiare ogni brano ad ogni esibizione porta i loro concerti ad essere ogni volta dei pezzi unici, impossibili da duplicare già da una serata all’altra. Il gruppo ha all’attivo anche la vittoria di un Grammy, quello del 1997 per la “Best Rock Vocal Performance by a Duo or Group” con il singolo “So Much To Say”.